Brasil y Argentina dominan, otros dudan: balance fecha de Eliminatoria

Pese a que el camino es largo y duro, la doble fecha que dio inicio a la Eliminatoria Sudamericana ha dejado claro las selecciones que serán protagonistas a lo largo de esta clasificación al Mundial 2026.



Muchas selecciones mostraron varios puntos positivos en los dos juegos mientras que otros demostraron que necesitan trabajar si quieren ir al certamen más importante del fútbol.



Dos seleccionados dejaron claro su dominio en la Eliminatoria y son Brasil y Argentina, que pese a que se les fueron complicando alguno de los dos partidos, sacaron adelante los juegos y lograron seis puntos de seis posibles.

Por su parte, selecciones como Colombia, Uruguay, Ecuador y Venezuela, pese a que no vencieron en algunos de los dos juegos, dejaron claro que serán los combinados que pelearán por la clasificación.



Mientras que Perú, Paraguay, Chile y Bolivia deberán trabajar de más para intentar ir por un cupo al Mundial.



Puntos positivos en el inicio de la Eliminatoria



Brasil: La verdeamarela demostró porque es una de las selecciones más fuerte en la historia de la Eliminatoria. El cuadro brasileño sin despeinarse venció a Bolivia como local y ante Perú encontró un triunfo agónico que los pone como líderes de la Eliminatoria.



Argentina: El seleccionado de Lionel Scaloni demostró su jerarquía en ambos juegos. Tal vez ante Ecuador se le fue complicando y una genialidad de Lionel Messi decantó el marcador a favor de la albiceleste mientras que, ante Bolivia, los argentinos pasaron por encima pese a la altura de La Paz.



Colombia: Aunque sufrió bastante ante Chile, el balance en puntaje es bastante bueno para el combinado tricolor. Cuatro de seis puntos posibles obtuvieron los colombianos que tuvieron como jugadores resaltables a Rafael Santos Borré que le dio la victoria a Colombia ante Venezuela mientras que los otros dos jugadores destacados en la doble fecha fueron Camilo Vargas y Jorge Carrascal.



Uruguay: A pesar de la derrota con Ecuador en la segunda fecha, Uruguay demostró gran potencial bajo el mando de Marcelo Bielsa. El recambio ha servido en el cuadro charrúa y ahora se espera que haya más afinidad para las próximas jornadas.



Ecuador: La ‘Tri’ cerró la doble fecha quitándose de encima los 3 puntos negativos que tenía de sanción. Ante Argentina, Ecuador demostró que no era un equipo fácil y ante Uruguay lo confirmó.



Venezuela: Pese a caer con Colombia, Venezuela se encontró un gran triunfo contra Paraguay que los pone en la pelea por la clasificación.



Puntos negativos de la doble fecha de Eliminatoria



Perú: El seleccionado Inca solo pudo sumar un punto de seis posibles y perdió bastante terreno con equipos como Colombia, Venezuela entre otras. La derrota contra Brasil fue un duro golpe y ahora Juan Reynoso deberá ajustar varios temas para el futuro de la Eliminatoria.



Paraguay: Los paraguayos iniciaron la Eliminatoria perdiendo puntos clave, teniendo en cuenta que más adelante habrá rivales más duros. La albirroja empató con Perú de local y perdió con Venezuela en un juego bastante irregular del plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto.



Chile: El combinado austral impuso condiciones ante Colombia, pero no pudo conseguir la victoria mientras que en la primera fecha perdió contundentemente con Uruguay. Por el momento, el técnico Eduardo Berizzo no le ha dado la tecla en el recambio generacional.



Bolivia: El seleccionado de Gustavo Costas tuvo una doble fecha para el olvido. Cayó con Brasil y Argentina de forma categórica y ya acumulan un –7 en la diferencia de gol, ítem que será clave en caso de que los bolivianos empiecen a obtener puntos en los próximos duelos.