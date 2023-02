Brasil debutó con triunfo ante Ecuador en el Hexagonal Final

Brasil comenzó de buena manera el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2023 tras vencer este martes a Ecuador por 3-1 en el estadio El Campín de Bogotá.



Los goles del partido para la Canarinha fueron de Vitor Roque y Andrey. El descuento fue de Sebastián González.



El seleccionado brasileño comenzó manejando la pelota y a mover la línea defensiva de Ecuador de un lado a otro de la cancha.



La primera clara sería para Brasil al minuto 6 del encuentro de la mano de Vitor Roque que recibió un pase filtrado de Aleksander pero antes salió el arquero Gilmar Napa a hacer el achique.



Ecuador respondió al 12’ con una doble oportunidad. Primero fue Alan Minda quien de tiro libre forzó al arquero brasileño a sacar el balón y luego sería Denil Castillo quien de cabeza por poco anota el tanto para el ‘Tri’.



Sin embargo a los dos minutos, Vitor Roque se fue en jugada individual y desde fuera del área sacó un derechazo imposible para el arquero ecuatoriano.



Sobre el 27’, Roque concretó su doblete tras un error en la defensa de los ecuatorianos en una jugada en donde el delantero remató al palo izquierdo del arquero.



En los últimos minutos del primer tiempo, Ecuador recuperó el balón y tuvo varias chances, pero al final no pudieron acercarse con claridad al arco rival.



Brasil tendría la última clara de esta parte con Giovane con un remate de zurda dentro del área que atajó Napa.



Para la segunda mitad, Ecuador tendría la primera opción para descontar con Justin Cuero, pero el arquero Mycael achicó de buena manera.



Cuero lo intentó de nuevo en el 53’. El atacante recibió un pase aéreo y definió de zurda, pero se fue ligeramente desviada del arco brasileño.



Sobre el 57’ Brasil por poco pone el 3-0 en el marcador con Aleksander que no pudo darle dirección a su disparo tras un centro de Guilherme Biro.



Ecuador tendría una nueva ocasión con Minda que sacó un derechazo dentro del área, pero el arquero brasileño pudo desviar el balón hacia el palo.



El ánimo de los ecuatorianos continuó y es por ello que en el 75’ llegó el descuento de la mano de Sebastián González con un remate raso dentro del área.



No obstante, Brasil calmó las aguas gracias a Andrey que tras un centro desde la zona derecha saco un remate de zurda al cual no pudo reaccionar el arquero Napa para decretar el tercer gol.



Con esto mencionado, Brasil es primero en el Hexagonal Final con tres puntos y en el siguiente juego se medirán a Brasil en el estadio de Techo.



Por su parte, Ecuador jugará ante Uruguay en el mismo escenario.