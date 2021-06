¡Cuentas perfectas! Brasil venció a Ecuador y se aseguró en la punta

La Selección de Brasil venció a Ecuador (2-0), con anotaciones de Richarlison y Neymar, y se aseguró en el primer puesto de la Eliminatoria Sudamericana, pase lo que pase en la siguiente jornada. La canarinha llegó a 15 puntos, en cinco fechas, donde ha marcado 14 goles y ha recibido apenas dos. Su próxima salida será frente a Paraguay.

En el primer tiempo, el equipo de Gustavo Alfaro la sacó barata. Brasil, acostumbrado a desgastar a sus rivales desde el inicio, se encontró con un elenco ecuatoriano que lo instaló lo más lejos posible de su arco. Con su riqueza técnica, los brasileños consiguieron de a poco acercarse a donde querían: el último cuarto de cancha. Que no lo hayan podido irse en ventaja en los primeros 45 minutos, fue toda la responsabilidad de Alexander Domínguez, quien ahogó un par de gritos de gol.



El primer susto que pasó Ecuador se dio a los 20 minutos. Domínguez, arquero del Vélez, empezó a hacerse importante. Más tarde, en un centro que llevaba veneno, Neymar quiso sorprender al arquero.



Una de las acciones más claras del primer tiempo se dio tras un pase de Richarlison a Gabriel Barbosa, quien definió por abajo y se encontró con la buena respuesta del arquero del 'Tri'. A los 42 minutos, el mismo 'Gabigol', definió de manera extraordinaria a pase de Danilo, pero la acción quedó invalidada por fuera de lugar.



Para el complemento, Brasil no salió a especular y obligó a Ecuador a meterse al fondo. La 'canarinha' presionaba y Ecuador se defendía 'con las uñas'. Sobre los 52 minutos, Casemiro se la jugó con Richarlison; el atacante del Everton sintió la marca de Angelo Preciado encima, se tiró tras un leve roce y alegó un penalti. No hubo nada para el árbitro.



Transcurría el minuto 64 cuando Brasil consiguió el primero. Todo inició en un quite de pelota de Lucas Paqueta, que tras el pase de Neymar a Richarlison, terminó en el fondo de las piolas. Zapatazo por el primer palo de Domínguez. El atacante del Everton celebró su gol número 8 con la camiseta de Brasil.



Con la anotación, el huracán auriverde se fue encima. 'Gabigol' estuvo cerca de ampliar la cuenta a los 72', pero para fortuna de los ecuatorianos la pelota pasó desviada. Dos minutos después, Brasil tuvo otra ocasión que pudo terminar en gol. Richarlison se sacó al arquero y metió un centro para Gabriel, quien no consiguió empalmar bien.



Sobre el final del partido, a los 82', Neymar y Richarlison se volvieron a juntar, esta vez para buscar a Alex Sandro en un centro, que Xavier Arreaga apareció para mandar al córner.



Lo que no pudo evitar la 'Tri' fue el tanto de Neymar, quien convirtió de penalti, después de una acción que tuvo que revisar el VAR. El '10' brasileño se equivocó en la ejecución y el arquero se la atajó. Sin embargo, la historia sería otra, luego que el árbitro decidiera repetir el penalti porque Domínguez se adelantó. 'Ney' no dudó en aprovechar esa segunda oportunidad y convirtió el 2-0 en el Beira-Rio.