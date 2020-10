¿Goleada en primera jornada? Brasil inicia su camino frente a Bolivia

En un duelo de contrastes, Brasil recibe a Bolivia este viernes en Sao Paulo en la primera jornada de la fase sudamericana para el mundial de Catar de 2022, con Neymar en duda por dolores en la espalda y una curiosidad: el debut en estas eliminatorias del árbitro uruguayo Leodán González. Un choque que pone enfrente al David contra el Goliat de Sudamérica.



Brasil es la actual tercera mejor clasificada en el ranking FIFA mientras Bolivia es la 75 el mundo. La 'Canarinha' es pentacampeona mundial mientras los andinos suman apenas tres participaciones en Copas, las de 1930, 1950 y 1994.



El peso de la historia sonríe ampliamente a Brasil: de las 30 veces que se ha enfrentado a Bolivia, 21 victorias cayeron del lado canarinho, frente a cuatro empates y cinco derrotas de los andinos.

El último partido entre ambas selecciones se celebró en junio de 2019 en la apertura de la Copa América en el estadio Morumbí de Sao Paulo, con un 3-0 para los brasileños. Casi 16 meses después, Brasil y Bolivia vuelven medirse, aunque esta vez sin público por el covid-19, que aún golpea fuertemente al gigante sudamericano.



"A seleçao", ganadora de la Copa América que organizó en 2019, había tenido resultados mediocres antes del parón por la pandemia, con una racha de tres empates ante Senegal, Nigeria y Colombia, dos derrotas frente a Perú y Argentina, y un solo triunfo ante Corea del Sur.



Los partidos contra Bolivia este viernes y frente a Perú el 13 de octubre servirán para dilucidar si esos resultados en amistosos se trataron de una pájara o de un bajón más profundo. Mimbres para brillar no faltan.



El seleccionador Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', puede verse privado de su máxima estrella, el delantero del PSG Neymar, si sus molestias persisten. 'Ney' dejó este miércoles uno de los entrenamientos por culpa de problemas en la espalda.



Tite probó al creativo Éverton Ribeiro (Flamengo) como posible sustituto. Neymar no se ejercitó con sus compañeros este jueves en el estadio Neo Química Arena y solo el viernes, el mismo día del encuentro, habrá una decisión final sobre su participación, confirmó el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar.



Sin el titular Alisson (Liverpool-ING) lesionado, el puesto de cancerbero titular recaerá en Weverton (Palmeiras), por delante de Éderson (Máncherter City-ING) y Santos (Athletico Paranaense). Asimismo, el seleccionador despejó la duda sobre el volante que acompañe a Casemiro (Real Madrid). Será Douglas Luiz (Aston Villa-GBR) y no Bruno Guimaraes (Lyon-FRA).



Casemiro, de 28 años, será el capitán de Brasil frente a Bolivia, dentro del esquema de rotación de capitanía previsto por Tite debido a la ausencia de Dani Alves (Sao Paulo). Otro aliciente es comprobar si Philippe Coutinho, quien acaba de regresar de una cesión en el Bayern de Múnich, prolonga con la selección brasileña el buen estado de forma mostrado con el Barcelona.

El venezolano César Farías, de 47 años, dirige oficialmente a Bolivia desde que acabó la Copa América de 2019, en la que los andinos no sumaron ni un punto. Farías, un técnico que logró históricos resultados con Venezuela, prepara a los bolivianos para su difícil debut ante Brasil y Argentina desde el pasado mes de agosto. Y las últimas semanas entrenando en su fortín en La Paz, a más de 3.600 metros de altitud.



Para el defensor Gabriel Valverde ahora cuentan con "una selección fuerte físicamente, tácticamente, futbolísticamente y mentalmente también", producto del trabajo duro de los últimos meses y cuyos resultados intentarán "hacer valer en el campo de juego".



La Verde quedó penúltima en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 y no se clasifica a ese torneo desde 1994, cuando llegó al de Estados Unidos bajo la conducción del español Xabier Azkargorta. Aquella fue la única vez que Bolivia logró un cupo a un mundial de fútbol.



En medio de luchas intestinas entre clubes y Federación Boliviana, que llevó a que tres convocados del Oriente Petrolero dejasen la concentración, Farías ha optado por combinar la experiencia de jugadores como el meta Carlos Lampe y el artillero Carlos Saucedo, con una renovada plantilla que incluye al menos a 18 jugadores de entre 18 a 23 años.



En La Paz aguardarán los internacionales Marcelo Moreno Martins-su jugador más conocido, actualmente en las filas del Cruzeiro brasileño-, Alejandro Chumacero, Jaúme Cuéllar y Boris Céspedes para la segunda jornada de las eliminatorias contra Argentina el martes 13.

El escogido para pitar el Brasil-Bolivia en el estadio que acoge los partidos del Corinthians es el uruguayo Leodán González, de 37 años. Es la primera vez que González arbitra un encuentro de selecciones absolutas.



En su currículum internacional, destaca hasta el momento un Mundial sub-20 en 2019 y 12 encuentros de la Libertadores. El último de ellos precisamente se celebró el pasado 1 de octubre entre un club brasileño, el Palmeiras de Sao Paulo, y otro boliviano, el Bolívar.



Alineaciones probables

​

Brasil: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho; Neymar o Éverton Ribeiro, Éverton "Cebolinha", Roberto Firmino.

D.T.: Tite.



Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde, José Sagredo; Antonio Bustamante, Erwin Sánchez Jr., Diego Wayar, Jhasmani Campos. Franz González; Carlos Saucedo.

D.T.: César Farías.



Árbitro: Leodán González (URU).

Estadio: Neo Química Arena en Sao Paulo (sede del Corinthians), con capacidad para casi 50.000 espectadores.

Horario: 7:30 p.m. (hora colombiana).