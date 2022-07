Armenia vivirá el 'Superclásico' en la primera fecha de Copa América

Brasil, que apuesta por la renovación, y Argentina, que siempre será un hueso duro de roer, debutarán este sábado en su camino para conquistar la Copa América Femenina de Colombia.



A primera hora y a modo de teloneras se enfrentarán también en el Estadio Centenario de Armenia las selecciones de Uruguay y Venezuela que hacen parte del Grupo B en compañía de Perú, que descansa.

Ante la ausencia obligada de Marta, su máxima estrella por lesión, las miradas de Brasil recaen sobre Debinha, delantera que defiende los colores del equipo estadounidense de North Carolina Courage.



Su buen desempeño no fue suficiente para impedir las derrotas ante Suecia (2-1) y Dinamarca (3-1) en el cierre de la preparación del equipo para la Copa América de Colombia.



La sueca Pia Sundhage, quien dirigirá por primera vez la Canarinha, cuenta para revalidar el título con las porteras Leticia Izidoro y Luciana, las defensas Rafaelle y Tamires, y las atacantes Debinha y Bia Zaneratto. También echó mano de las delanteras Gio Queiroz del Levante, así como Gabi Nunes y Geyse, del Madrid CFF.



La selección brasileña ha conquistado siete de los ocho títulos disputados hasta ahora. La otra Copa la levantó Argentina, en 2006, en Mar del Plata.



Las argentinas tienen un balance desfavorable ante las brasileñas: se han enfrentado 19 veces, de las cuales han perdido en 16 ocasiones, han ganado dos juegos y empatado uno. De todos modos Argentina considera que para ganar el título y quedarse con una plaza al Mundial de 2023 en Nueva Zelanda y Australia tiene equipo para lograr esos objetivos.



El pilar es el regreso de la centrocampista Estefanía Banini, que milita en Atlético Madrid, y quien hizo parte del premio The Best en 2021 y regresó en marzo de 2022 a las filas de la albiceleste tras casi tres años de ausencia.



Bajo la conducción de Germán Portanova, Argentina llega a la Copa América de Colombia con un título, el logrado en 2006, y tres segundos puestos derivados de finales perdidas en 1995, 1998 y 2003. Así como un tercer lugar en 2018.



Así se dará inicio al Grupo B en Armenia



A primera hora se verán en la cancha las selecciones de Uruguay y Venezuela. Ambas esperan superar inconvenientes y dar la sorpresa en la Copa.



Las uruguayas no tendrán en este juego a Esperanza Pizarro que dio positivo de covid-19. Se espera que se una al equipo en los próximos días y ponerse a órdenes del técnico Ariel Longo.



Por su lado la venezolana Verónica Herrera consideró que "ese primer partido contra Uruguay es clave y nos va a dar el camino hacia el resto de la Copa. Luego vamos a tener entre cinco y seis días para recuperarnos antes del siguiente partido, por lo cual debemos estar muy concentradas, juntas y con más confianza con nosotras mismas".



Fecha 1 - Grupo B



4:00 pm | Uruguay vs Venezuela

7:00 pm | Brasil vs Argentina