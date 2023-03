Ya no se esconden: brasileños van con todo por fichaje de Ancelotti

Brasil acaba de perder por 2-1 su amistoso contra Marruecos en el inicio de la era 'post-Tite' después del Mundial de Catar. Faltó también Neymar por lesión, no es un detalle menor. Y se suma todo para presionar por el nombramiento de un DT en propiedad que tome las riendas ya, pues las Eliminatorias de Conmebol empezarán en septiembre y todas las selecciones trabajan como es, menos la pentacampeona.

Por eso ya no hay secretos ni negociaciones ultra secretas y ya todos los protagonistas, al menos del lado brasileño, hablan abiertamente del tema y del entrenador que sería el plan A: Carlos Ancelotti.



Es una potencia mundial y por eso apuntan a un campeón europeo con toda la experiencia y el reconocimiento, aunque vale decir que muchos no creen posible un entrenador extranjero para la selección de Brasil.



“Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores, no sólo Ronaldo Nazario o Vinicius, también todos los que jugaron para él. No sólo es el favorito de los jugadores, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él”, le dijo Ednaldo Rodrigues a la agencia Reuters.



“Admiro su honestidad y la manera tan honesta en la que trabaja, es un entrenador top con grandes éxitos y esperamos que tenga incluso más... Tengamos fe en Dios, esperemos el momento adecuado y veremos si podremos hacerlo posible”, añadió. No parecen las palabras de un directivo que no tenga confianza en el extranjero como apuesta para buscar, por fin, el sexto título mundial.



Y es que, según la confesión de Ederson en la rueda de prensa previa al duelo contra Marruecos, las partes están sentadas a la mesa y negociando a los ojos de todos, con una carta oculta que es la presencia e influencia de los brasileños del pasado y el presente en Real Madrid: “Hablé con Vini, Casemiro y Militao. Hay grandes posibilidades de que Ancelotti venga”, dijo el portero.



¿De qué depende entonces? De Florentino Pérez. Es decir, de Real Madrid. EL italiano tiene contrato y no habrá manera de no involucrar a los 'merengues' en un posible acuerdo. Ya que todos están enterados, ahora la pelota está en campo de Ancelotti.