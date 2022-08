Brasil hizo este pedido a la FIFA: ¿jugarán contra Argentina?

Brasil y Argentina tienen aún pendiente, un duelo de las Eliminatorias. Pese a tener los caminos definidos desde inicio de año, la FIFA insiste en que el partido debe culminarse. El llamado desde ambas partes, parece ser el mismo: que no se juegue el compromiso.



Cabe destacar que el partido fue interrumpido, ante las medidas de cuarentena impuestas en Brasil, cuando se afirmaba que fueron violadas por parte de los argentinos. En plena acción, ingresaron al campo las autoridades.



El llamado es desde la Selección Brasil, por parte de Tite. El estratega hizo el llamado para que no se dispute el partido, afirmando que pondría en riesgo la integridad de ambas escuadras, en la preparación para Qatar 2022.



La CBF y la AFA, están en la misma postura, para que la FIFA no obligue a la realización del partido. Desde Brasil, habló el presidente de la CBF “Frente a la posición de la Comisión Técnica vamos a buscar a la FIFA para que el partido no sea realizado y no voy a escatimar esfuerzos para atender ese pedido. Nuestra prioridad es conquistar el hexacampeonato en Qatar”.



Con información de EFE.