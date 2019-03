Brasil se quita presión previa a Copa América: 'Estamos preparados'

El central brasileño João Miranda consideró hoy que no existe presión sobre su selección para ganar la Copa América y aseguró que la "canarinha" está preparada para salir a por el título.

"Vamos a buscar el título. Esa mezcla de jugadores jóvenes y experimentados es para soportar todos los momentos, a favor o en contra, momentos felices o tristes. Estamos preparados, pero no veo presión del tipo 'tienen que ganar la Copa América'", dijo durante una rueda de prensa en Oporto (Portugal), donde Brasil se prepara para los próximos amistosos.



Miranda, que juega en el Inter de Milán, consideró que la Copa América y las eliminatorias van a servir para que los jugadores más experimentados, como él, puedan "proteger" a los más jóvenes que se están uniendo a la selección brasileña.



"Aquí tenemos jóvenes con gran potencial, que tienen condiciones de estar en la selección brasileña", añadió el exfutbolista del Atlético de Madrid, que aseguró que todos tienen el mismo objetivo: "jugar bien y vencer".



La selección de Brasil se encuentra concentrada en la ciudad lusa de Oporto, donde este sábado se enfrentará en un amistoso a Panamá.



La "canarinha" no podrá contar con el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior, que había sido convocado en lo que iba a ser su debut, aunque no ha acudido tras lesionarse en el partido contra el Ajax. Tampoco estará Neymar, lesionado, ni el lateral del Real Madrid Marcelo.



Por contra, sí estarán los barcelonistas Coutinho y Arthur, el madridista Casemiro y Éder Militão, el jugador del Oporto que será del Real Madrid la próxima campaña.