Brasil dejó varias dudas en su primer partido: igualó 1-1 con Panamá

La Selección de Brasil, que jugó este sábado un amistoso contra Panamá en el Estadio do Dragao de Oporto (Portugal), ofreció una pobre imagen ya que no pasó del empate a uno contra una Panamá muy ordenada. En el inicio del primer tiempo, los jugadores de Panamá fueron poco a poco asentándose en el partido, asimilando el control absoluto del esférico por parte de Brasil, que intentaba dormir el balón en los pies de Coutinho, Arthur o Casemiro.

Sin embargo, el dominio no se materializaba en ocasiones claras de gol, ya que Panamá logró armar una férrea defensa de cinco atrás, comandada por Harold Cumminas y el capitán Adolfo Machado. Dely Valdés, el que fuera jugador del Oviedo y del Málaga, se sentaba por primera vez en su segunda etapa como seleccionador de Panamá y su plan pasaba por orden defensivo y contras muy rápidas.



Sin embargo, el dominio brasileño se materializó en el minuto 30. Centro por la banda derecha de Casemiro que le llega a los pies de Lucas Paquetá -extremo del AC Milan- que protagonizó un excelente remate que fue imposible para el guardameta Mejía. Sin embargo, Brasil recibió un auténtico mazazo cinco minutos más tarde, tras un balón parado escorado a la izquierda que botó Eric Davis para que el capitán Machado se luciera con un soberbio remate de cabeza que batió de forma impecable a Ederson Moraes.



Era el 1-1 y Panamá se empezaba a creer que con el orden táctico que durante toda la semana les había inculcado Valdés se podía vencer a los pupilos de Tite, que dominaban pero que apenas tenían mordiente. Y así se llegó al final del primer tiempo, con un estadio un tanto frío donde la gran mayoría eran aficionados de Brasil, ya que los adeptos de Panamá se contaban por decenas.



También la tuvo Brasil en el minuto 50, tras una buena jugada por la derecha que acabó rematando al larguero el delantero Richarlison. Y 8 minutos más tarde, Lucas Paquetá la tuvo clara dentro del área con un remate que se fue a las manos de Mejía Otra clara para Brasil llegó en el 70, con una falta cerca del área que lanzó Casemiro y que obligó a una buena estirada al guardameta Panameño. Los minutos pasaban y Brasil insistía en buscar un gol que no llegaba porque los "canarinhos" se estrellaban una y otra vez contra el muro de "La Roja".



Los minutos finales fueron un constante acoso por parte de la selección de Brasil, que lo intentó, sobre todo, a base de balones parados para intentar algún remate de cabeza, que no acababa de llegar que siempre acabó desbaratando el meta panameño. Pobre imagen de Brasil, que puso el control del juego, pero nada más, ya que se estrelló una y otra vez contra una ordenada Panamá, que ha empezado una nueva era con Dely Valdés.