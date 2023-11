Brasil pierde a titular contra Colombia, pero su reemplazo es crack

¿Es el mejor momento para ganarle a Brasil? La realidad es que sí, más ahora que ha reportado una nueva ausencia para el partido de este jueves contra Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El equipo de Fernando Diniz ha sumado un nuevo dolor de cabeza a su convocatoria, que se suma a las bajas por lesión de Neymar, Casemiro e incluso Richarlison.



Se trata nada menos que del arquero Ederson Moraes, del Manchester City quien venía siendo titular dijo y ahora no podrá jugar contra Colombia ni contra Argentina por lesión.



“El portero Ederson, del Manchester City (ING), ha sido baja de la selección brasileña para los partidos contra Colombia y Argentina por las eliminatorias del Mundial 2026. El arquero sufrió una lesión en el pie izquierdo en su último partido con su club. Con ello, el técnico Fernando Diniz convocó a Bento, procedente del Atlético Paranaense”, informó la CBF en un comunicado.



Significa que habrá un relevo obligado en la portería del pentacampeón para el duelo en Barranquilla, lo que en otras circunstancias sería una especie de alivio, pero no en esta: el reemplazo es un auténtico crack.



Al arco irá entonces Alisson Becker, compañero de Luis Díaz en Liverpool, pero quien fue suplente de Ederson en las primeras cuatro fechas de las actuales Eliminatorias. Justamente nuestro mejor atacante chocará con un portero que lo conoce a la perfección. No todo es color de rosa...