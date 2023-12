ABC del sorteo de Copa América: bombos y posibles grupos para Colombia

La Copa América 2024 comienza oficialmente su camino este viernes, en Miami, con la celebración del sorteo de los grupos.

Este certamen tendrá finalmente una representación continental amplia, pues no solo incluye a las diez selecciones suramericanas sino que incluye a seis más de Concacaf.



Estas son las claves del sorteo y la competencia, que se desarrollará a mediados del año próximo:



¿Qué países participarán?



En total serán 16 participantes, de los cuales se han decidido 14. Los dos equipos restantes se decidirán en un playoff: Canadá se medirá a Trinidad y Tobago y Honduras a Costa Rica.



Estos son los bombos para la Copa América 2024



Bombo 1: Argentina, Brasil, Estados Unidos, México

Bombo 2: Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú

Bombo 3: Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Canadá/Trinidad y Tobago, Honduras/Costa Rica



¿Cuál será el formato de la competencia?



Serán 16 equipos divididos en cuatro zonas, clasificarán los dos primeros a cuartos de final, los mejores irán a la semifinal y los últimos en competencia decidirán el título. Los cuatro cabezas de serie son: Argentina, México, Estados Unidos y Brasil.



¿Cómo se desarrollará el sorteo?



Lo primero es que en el Bombo 1 están Argentina (campeón de la última Copa América), México (campeón vigente de la Copa de Oro CONCACAF), Brasil y Estados Unidos (las dos selecciones de ambas confederaciones que mejor posicionadas están en el ranking FIFA).



El resto de las posiciones de los equipos se decidieron por el ranking de la FIFA. Cada bombo pondrá un equipo por zona, por lo cual las que comparten bolillero no se enfrentarán en esa fase.



La primera bolilla que salga definirá la posición A2, luego la B2, la C2 y la D2. Primero se saca del bombo 2, después del 3 y por último del cuatro. Y así sucesivamente hasta completar los cuatro grupos.



La idea es que ningún grupo tenga más de tres equipos de Conmebol o dos de Concacaf. En caso de que un equipo sea sorteado y no pueda ser ubicado dentro de un grupo para cumplir estas restricciones, el mismo será asignado al siguiente grupo disponible en orden alfabético.



Sedes y estadios de la Copa América 2024



Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada)

AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte)

Children's Mercy Park (Kansas City, Kansas)

GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas, Missouri)

Exploria Stadium (Orlando, Florida)

Hard Rock Stadium (Miami, Florida)

Levi's Stadium (Santa Clara, California)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)

MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey)

NRG Stadium (Houston, Texas)

Q2 Stadium (Austin, Texas)

SoFi Stadium (Inglewood, California)

State Farm Stadium (Glendale, Arizona)



Calendario de la Copa América 2024



De acuerdo con la conformación de los grupos se decidirá el calendario final de la competencia. Lo único que se sabe por ahora es que el partido inaugural se llevará a cabo el 20 de junio del 2024 en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, mientras que la final se disputará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.