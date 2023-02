Ancelotti lo niega pero se dejaría tentar: Brasil anunciaría bombazo

El puesto de seleccionador nacional de Brasil es extraño: puede ser el que todos quieren, pero también el que menos aceptan.

La presión del pentacampeón, el peso de su historia y la situación atípica de que pueda estar en manos extranjeras por primera vez en la historia en un proceso largo de clasificación a un Mundial (el portugués Joreca dirigió dos partidos en 1944 y el argentino Filpo Núñez, uno en 1965), son condimentos que suman a la elección del reemplazo de Tite.



En Brasil se plantean la necesidad del foráneo tras 20 años sin una Copa Mundo y allí dan por hecho que ya hay un un nombre listo para tomar las riendas: Carlo Ancelotti.



Según ESPN Brasil, las partes no confirmarán públicamente el acuerdo en este momento, pues Ancelotti tiene contrato con Real Madrid hasta junio de 2024, pero las señales son muy positivas y el acuerdo está casi hecho.



Según la fuente, la CBF no hará anuncios hasta no tener un compromiso firmado, pero las señales son muy positivas.



ESPN va más allá en los detalles: "aún se discuten los detalles del contrato, que sería por tres años, desde julio de 2023 hasta agosto de 2026, luego de las finales de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá".



Sin embargo, Ancelotti se mantiene en su posición al ser consultado por el tema en el Mundial de Clubes, que decidirán este sábado Real Madrid y Al-Hilal: "No me enteré. La situación es simple: tengo contrato hasta 2024", declaró en Marruecos.



A finales de 2022, el italiano fue consultado sobre la posibilidad de hacerse cargo de la selección brasileña en la vacante de Tite y agradeció al club su interés en ese momento, pero dijo que no tenía planes de decirle al Real Madrid que se iba.



ESPN dice que fuentes cercanas al técnico seguirán negando cualquier acuerdo con la CBF, pero, al parecer, ya no habría reversa en la negociación.