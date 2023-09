Está sobrada: sin Messi y en La Paz, Argentina se pasea contra Bolivia

Que no tienes a Lionel Messi, que no va ni al banco, que hay que jugar en La Paz, que todo parece en contra... pero el campeón mundial no se despeina.

Argentina se paseó contra un débil Bolivia en la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 y se impuso 0-2, sin apenas sufrir la altura, sin su capitán. Sobrados están, por si alguien lo dudaba.

El equipo de Lionel Scaloni fue astuto para dosificar el esfuerzo y y cumplir su plan: goles temprano, administración y estrategia después. Salió tal cual decía el libreto.

Casi desde el pitazo lo intentaban Otamendi y De Paul, desde afuera, como manda el código de juego en La Paz, mientras el local corría sin rumbo tras la pelota, en poder siempre de su rival. Intentaba Di maría y a los 23 era la más clara opción la de Julián Álvarez, una de las figuras del partido.



Ursino quería reaccionar pero el preludio del gol, merecido por demás, de Argentina: a los 31 minutos Enzo Fernández se apuntaba un tremendo remate de zurda, al pase del Fideo Di María que solo él sabe poner. Justo era el 0-1. Para rematar el infortunio, a los 39 se quedó con diez Bolivia por la expulsión de Fernández.

Así, a los 42, vino el castigo frontal de Tagliafico a toda la escuadra, en un servicio más de Di María, el faro en ausencia de Messi, quien viajó para ver la victoria en la tribuna, pues no estuvo ni en el banquillo.

Justa era la ventaja del mejor en el descanso y esperable era la administración del esfuerzo en el complemento, que igual tuvo ocasiones claras de ÁLvarez y Di María antes del puntillazo: Nicolás González, a los 82, capitalizó el error en el regreso de los inocentes bolivianos, que la perdieron frente al área y vieron entrar la pelota en un riflazo para el 0-3.



Se estrenó Garnacho con la albiceleste y se graduó de argentino en selección de mayores (pudo elegir también a España), descansaron los que más gastaron y se paseó en La Paz el campeón mundial. Débil, muy débil Bolivia, incapaz de refugiarse en la altura.