¡‘Bolillo’ va por su sexto mundial! Certera presentación en Honduras

Hernán Darío Gómez llegó pisando fuerte en el fútbol centroamericano.



El entrenador colombiano, quien este miércoles asumió como nuevo entrenador de la selección hondureña, dijo que "estoy acá porque siempre he tenido confianza en la selección de Honduras".



"Siempre que la enfrenté, siempre que la vi jugar, me pareció que es una selección con personalidad, con amor propio y con sentido de pertenencia", enfatizó Gómez luego de ser presentado como nuevo timonel de los "catrachos" por el presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), Jorge Salomón.



Agregó que Honduras esta "en una posición muy incómoda" en el octogonal de la Concacaf por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, "pero hay 24 puntos todavía por luchar".

Gómez sustituye en el banquillo de los hondureños al uruguayo Fabián Coito, quien fue separado luego de la sexta fecha del octogonal, en la que Honduras perdió de local por 2-0 ante Jamaica. Con Coito, Honduras empató tres partidos y perdió tres, lo que le terminó costando el puesto.



"El margen de error es bastante pequeño, pero si uno a veces tiene rachas de seis partidos perdidos, por ahí puede tener rachas de ocho partidos ganados", enfatizó el técnico colombiano, que tiene en su carrera haber clasificado a Colombia, Ecuador y Panamá a los mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Rusia 2018, respectivamente.



El "Bolillo" expresó que la situación que ahora está viviendo Honduras, con apenas tres puntos de 18 disputados, "la vamos a trabajar duro, la vamos a trabajar con mucho amor, la vamos a trabajar con mucha unión, porque las selección es el autoestima y orgullo del país".



Haciendo suyas las palabras del presidente de la Fenafuth, señaló que "tenemos que estar unidos todos y unir el país al lado de la selección, porque la selección no es de 'Bolillo', ni de los directivos, la selección es del país, el amor, el autoestima y el orgullo". Agregó que la situación de Honduras es muy difícil, pero que está acá más que por cualquier otra cosa, por el deseo de estar al frente de la selección "y llevarla a un mundial".



"Es mi sueño, volver a un sexto mundial. Yo soy de objetivos y metas, me han dado la oportunidad de volver a un sexto mundial, lo vamos a luchar porque yo también tengo, metas, objetivos trazados y esta selección me puede llevar a un mundial".



El técnico, que también ha estado en otros dos mundiales como asistente, reiteró que la situación del país centroamericano se ha "complicado", que "nunca vi a la selección de Honduras en esta situación", pero que tratará recuperarla en sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Catar 2022.



"Espero la mayor solidaridad, la paciencia, la unión, la familia, con todos estos valores que he venido hablando con los directivos, valores de humanos, valores de familia, podemos llegar, unámonos, unión, unión", dijo un "Bolillo" enfundado en una camiseta blanca de la selección de Honduras, con la letra "H" en color azul en el pecho y su apellido en la espalda.



También afirmó que aún con la experiencia y recorrido que tiene como entrenador de fútbol, se asustó y se puso nervioso al ver la situación de Honduras y el reto que tiene enfrente, pero que en el esfuerzo por lograr la clasificación a Catar, meterá "los cinco sentidos".



"La presencia de ustedes -un enjambre de periodistas- me pone nervioso y me hace comprometer más con esta causa", apostilló el nuevo estratega de la selección de Honduras, antes de hablar de los próximos dos partidos, contra Panamá y Costa Rica, en noviembre, y algunos detalles sobre el trabajo que viene en su nuevo cargo.



Hernán Darío, de 65 años, es el cuarto entrenador colombiano que dirigirá a Honduras, desde las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, entonces con Reinaldo Rueda, a quien le siguió Luis Fernández Suárez, para Brasil 2014. El tercero fue Jorge Luis Pinto, quien no pudo llevar a los hondureños a Rusia 2018, como sí lo hicieron Rueda a Sudáfrica 2010 y Suárez a Brasil 2014.