Guerra fría en Alemania por Ter Stegen: Bayern amenaza a la Selección

Ser portero y habitual figura del FC Barcelona fue la razón por la cual Marc Ter Stegen dijo públicamente que le costaba ser suplente de la Selección Alemania, detrás de Manuel Neuer. Lo que no calculó fue la furia del poderoso Bayern Múnich, que amenaza con desatar una guerra en el equipo nacional por cuenta de dicha declaración.

Sport Bild cita una declaración del presidente del Bayern, Uli Hoeness, de hace un par de días, en la que advierte que el club bávaro no aceptará a Marc André ter Stegen como titular de la selección alemana e incluso amenaza con no ceder a sus jugadores para el equipo de Joachim Löw.



"No aceptaremos que haya un cambio (en la portería). Antes de que eso ocurra dejaremos de ceder jugadores a la selección", advirtió, muy molesto, el dirigente, respecto de la posibilidad de que Neuer, su arquero, pueda ser relegado a la suplencia.



Hoeness afirma que en la Selección debieron "sentar en un rincón" a Ter Stegen y prohibirle este tipo de declaraciones.



¿Y por qué no se lo sugiere personalmente al DT Löw? "No es necesario. Él registra en todo caso lo que decimos y ya debe tener las orejas rojas", respondió el dirigente.







Más sosegado fue Oliver Bierhoff, director deportivo de la Selección de Alemania, quien evitó dar trascendencia a la declaración al considerar que "un club está obligado por los estatutos de la FIFA a ceder jugadores".



¿Hasta dónde llegará el pulso? ¿Logrará Ter Stegen abrirse un espacio como titular después de esta amenaza del poderoso Bayern, que aporta gran cantidad de jugadores al equipo nacional? ¿Qué pensará Löw de esta forma de presión? La historia se irá contando día a día...