Balance de la primera fecha: goleadas y talento en suelo colombiano

Empezó la fiesta en Colombia. Los escenarios deportivos de Cali, Armenia y Bucaramanga se han llenado de expectativa y de hinchas que aman el fútbol femenino en este camino histórico de la Selección Colombia en busca de un boleto a la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023.

El viernes 8 de julio se inició la Copa América Femenina en el Estadio Pascual Guerrero con dos compromisos importantes del Grupo A. A primera hora, Ecuador enfrentó a Bolivia, mientras que cerró la jornada con broche de oro la Selección Colombia que se vio las caras contra Paraguay. Por su parte, Chile tuvo fecha de descanso.

Por el Grupo B que tuvo acción en Armenia, a primera hora se vieron las caras Uruguay contra Venezuela, dejando el final para un clásico sudamericano como el de Brasil contra Argentina. Las argentinas son las únicas que le han podido quitar un título a la ‘Canarinha’, pero en este encuentro, desilusionaron completamente con un resultado negativo. En esta zona, descansó Perú que tendrá su debut en la segunda fecha.

Así las cosas, este fue el resumen de la jornada inaugural:

Bolivia vs Ecuador: Rosana Gómez, una de las jugadoras más importantes en la historia de Argentina tuvo la gran misión de tomar las riendas de las bolivianas. Preparó una Copa América sin la veterana y la señalada a marcar los goles en el combinado nacional como Maitté Zamorano y la verdad, no se puede dejar afuera a la goleadora. Erika Salvatierra decoró una goleada difícil de evitar ante las ecuatorianas que no tuvieron piedad.



Por su parte, Ecuador salió en busca de romper los ceros rápidamente. A los 20 minutos, Nayely Bolaños abrió el marcador, pero con ese tanto inicial, Bolivia nunca tuvo respuesta. Se produjo la primera goleada en la Copa América 2022 con un categórico 1-6 de la ‘Tri’ que encontró en Bolaños una gran carta. Con 19 años, es una de las mejores jugadoras de la Copa.



Colombia vs Paraguay: como era de esperarse, la selección local hizo respetar su casa con una gran victoria 4-2. Leicy Santos marcó los tiempos y a partir del ritmo que proponía la cordobesa, Colombia atacaba. El combinado dirigido por Nelson Abadía dejó grandes impresiones. Ganó y gustó en su debut conformándose como una de las favoritas en el certamen.



Lo bueno, es que encontró socias para Leicy Santos que estuvo más cómoda con Linda Caicedo y Mayra Ramírez, quienes salieron del área contraria y se juntaron con la cordobesa para atacar la defensa rival. El problema entre la gran presentación de Colombia es que le sigue costando en demasía el tema de la pelota quieta. Los goles paraguayos llegaron por esa misma vía.



Uruguay vs Venezuela: un choque que abrió el telón en el Grupo B entre las uruguayas y venezolanas. Con varias jugadoras que actuaron y que aún actúan en el fútbol colombiano, se vivió un excelente compromiso en el Estadio Centenario.



La celeste tuvo un tiro en el travesaño, y la respuesta de Venezuela no demoró con la magia y el talento de Deyna Castellanos que fue la guía en la victoria inicial de las dirigidas por la italiana, Pamela Conti que acercan o despiertan esa ilusión más marcada de clasificar a su primer Mundial. Deyna, flamante contratación del Manchester City sacó la varita mágica con un tiro libre potente arriba contra el larguero para romper los ceros y encaminar la victoria.



Para destacar en este compromiso son las zagueras defensivas. En especial, en Uruguay el caso de Laura Felipe que estuvo atenta ante cada incursión de Deyna Castellanos para bloquear. Sin duda alguna, la ex Atlético de Madrid y ahora Manchester City soñará con la defensa uruguaya. Pues, aunque anotó el gol, provino de una pelota quieta y no una acción en movimiento o colectiva. Asimismo, la labor de las arqueras, Sofía Olivera de Uruguay y Nayluisa Cáceres importantes para evitar goles.



Brasil vs Argentina: el plato fuerte de la fecha inicial fue un clásico sudamericano entre las brasileñas y argentinas. Sin Marta, y con Debinha, una de sus estrellas en el banquillo de suplentes, el Jogo Bonito se vio nuevamente en suelo colombiano por parte de la ‘Canarinha’. Ganaron, gustaron y golearon. Cada incursión ofensiva era un dolor de cabeza para Agustina Barros, Eliana Stabile y Aldana Cometti que rechazaron hasta donde pudieron.



Bia Zaneratto fue la gran figura participando en los goles de Brasil. Ella sola se encargó de desactivar la defensa argentina. Las dirigidas por Germán Portanova mantuvieron que la Copa América para ellas empezará en el segundo partido cuando enfrenten a Perú. La favorita a ganarse el título volvió a aparecer, y sabían que algo así podía suceder Ahora, deberán recomponer la página aprovechando que Venezuela descansa.