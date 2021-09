¿'O maior 'trancón' do mundo'? Inaudita razón del escándalo en Brasil

Parece un chiste... bueno, también parecía todo ese show en el partido entre Brasil y Argentina que no se pudo jugar por la irrupción de las autoridades de sanidad en la propia cancha, que alegaban que deportarían a cuatro jugadores del equipo visitante por aparente violación de las normas de ingreso.

Pero lo que resulta más divertido es la excusa de los funcionarios para no hacer el operativo en el hotel, antes de la salida de los equipos a la cancha y del inicio del juego, sino cuando ya se estaba jugando el minuto 5: ¡le echaron la culpa al tráfico!



Así explicaron varios medios locales la que fue la queja principal de los argentinos: ¿por qué no fueron al hotel a adelantar el operativo de sanidad si la delegación estuvo allí tres días, y prefirieron entrar al estadio en medio de un show mediático? Lo curioso es que la explicación se atiene a la realidad, pues los atascos de tráfico en Sao Paulo tienen fama mundial.



Vale recordar que los jugadores de la Premier League, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emi Martínez y Emi Buendía, fueron el objetivo de Anvisa, la agencia reguladora de salud de Brasil, por haber estado en los últimos 14 dpias en Inglaterra, lo cual los obligaba a hacer cuarentena, según la legislación local.



La CBF, junto con la Conmebol, creían que habían negociado una exención del Gobierno Federal para que el juego siguiera adelante con los jugadores de la Premier League de Argentina disponibles, pero Anvisa negó esos permisos especiales. Por eso se suspendió el juego, cuando ya se habían jugado 5 minutos.



Pero la suspensión del partido no será la única consecuencia: la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Covid del Senado de Brasil le exigirá a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que determine las responsabilidades de permitir el partido de las eliminatorias para Catar 2022 entre Brasil y Argentina, violando los protocolos sanitarios que rigen en el país suramericano. Exigen que se investigue la existencia de algún acuerdo entre el Gobierno de Jair Bolsonaro y la CBF para permitir que se lleve a cabo el partido a pesar de las restricciones sanitarias que impedirían la participación de los cuatro argentinos mencionados:.