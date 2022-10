Lo temía el 'Messianismo': Leo confirma último intento en Copa Mundo

Lo temía la mitad del 'Messianismo' y lo sabía, casi con certeza total, la otra mitad: las posibilidades de ver a Lionel Messi campeón mundial están a punto de agotarse

Lo dijo él mismo en una charla con Star+ en la que no dudó sobre el rumbo que tomará su carrera: "el de Catar será, seguramente, mi último Mundial". Así, como es él, sin levantar siquiera la voz, la noticia le dio la vuelta al mundo, literalmente.



A la edad que tiene sabe cómo desviar la presión, aún cuando todas las miradas apunta a él, más que nada, como favorito en este último momento: “Hay otros equipos que están por encima... Llegamos en un muy buen momento por como se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísmos, por eso es tan especial un Mundial porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba”, explicó.



Lo que sí lo desborda, más ahora que está pensando en que sea su último Mundial, es el espíritu del amateur: "estoy contando los días para el Mundial, la verdad que sí, hay un poco de ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir bueno, ya estamos ahí, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir y sí, por un lado no vemos la hora de que llegue y de querer que nos vaya bien”, confesó.



Lo que sí reconoce es que llega más fuerte que nunca: "me siento bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no la había hecho el año anterior por como se dio todo, empecé a entrenar tarde, a jugar sin ritmo, con el torneo ya empezado, después fui a la selección, cuando volví tuve una lesión y nunca terminé de arrancar”, explicó.



Argentina se enfrentará a Arabia Saudí, México y Polonia en el grupo C de la cita mundialista. Ya una vez, de puro dolor, dijo que se iba de la selección tras perder el título de Copa América. Pero ya tiene 35 años y una vida de esfuerzo. Es ahora o nunca.