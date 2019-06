Así ve Argentina a Colombia, rival de Copa América: ¡ojo por arriba! 

Los argentinos Germán Pezzela y Rodrigo de Paul hablaron del debut en Copa América y de Colombia, el primer rival, este sábado 15 de junio.

Si bien hubo una paternidad en los últimos años de parte de los ‘gauchos’, también es real que el progreso de los colombianos y el crecimiento de su fútbol es un campanazo de alerta.



Para Germán Pezzela, el diagnóstico es claro: “Colombia es un rival que enfrentamos no hace mucho, aunque sin el técnico de hoy. Individualmente son jugadores que conocemos, que tienen nivel mundial”, comentó.



El cambio de Pékerman a Queiroz no les da muchas luces: “hace poco leía que el DT ha dicho que cambia durante los partidos, con lo cual no se sabe bien el planteo y los jugadores por puesto. Pero se vio una característica en estos amistosos es que tienen un juego compacto, rápido de contra y tienen jugadores de mitad para adelante con mucha calidad y eso lo trabajamos día a día”, añdió Pezzela.



Lo que sí saben y cuidarán mucho es una nueva fortaleza de Colombia: “La pelota parada les dio mucho resultado también en el Mundial y hay que estar atentos”.



"COLOMBIA TIENE JUGADORES DE NIVEL MUNDIAL" Germán Pezzella se refirió al rival en el debut de la Selección Argentina.



Para Rodrigo de Paul, el primer partido en la Copa es importante para ganar confianza: “Estamos enfocados en Colombia, enfrentamos un gran rival y es importante para la confianza, pero son tres partidos y nada se dirá hasta enfrentar a Catar”, dijo.



Ambos están enfocados y con la tranquilidad de saber que cuentan con el mejor del mundo: “Messi tiene una humildad que llama mucho la atención, que se hace cargo de la presión que genera, que es un líder dentro y fuera de la cancha. Ahora hay gente joven que lo admira mucho y es normal, hay que aprenderle cómo maneja el día a día más allá de todo lo que genera”, dijo Pezzela.