Por un cupo a Catar: Día decisivo en las Eliminatorias de la Concacaf 

Cada vez falta menos para la cita mundialista de Catar 2022, las diferentes confederaciones empiezan a culminar sus Eliminatorias para dar a conocer las diferentes selecciones que estarán en el torneo más importante del fútbol.



Una de las Eliminatorias más reñidas es las de la CONCACAF donde tan solo seis equipos siguen en la pelea de asistir a la cita mundialista, teniendo tan solo tres cupos directos y uno de repesca. En la tabla de posiciones no hay mucha diferencia, teniendo en cuenta que del sexto al primero solo hay una diferencia de siete puntos.



La Selección de Canadá es la más opcionada de ser la primera clasificada por Centroamérica, luego de tener una campaña casi perfecta, donde ha sumado 5 victorias, 4 empates y ninguna derrota. Por otro lado las selecciones de Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica y Jamaica siguen en la pelea para quedarse con un cupo al Mundial.



A falta de cinco jornadas para conocer los tres clasificados por Centroamérica, así se comporta la tabla de posiciones.



1. Canadá 19 puntos +10

2. Estados Unidos 18 puntos +8

3. México 17 punto +5

4. Panamá 14 puntos +1

5. Costa Rica 12 puntos 0

6. Jamaica 7 puntos -5

7. El Salvador 6 puntos -7

8. Honduras 3 Puntos -12



Este domingo será una jornada decisiva para las aspiraciones de cada selección, teniendo en cuentas los enfrentamientos directos que tendrán



Canadá vs Estados Unidos

México vs Costa Rica

Panamá vs Jamaica

Honduras vs El Salvador.