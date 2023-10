Prográmese: así se jugarán las fechas 5 y 6 de Eliminatorias

Las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 siguen sin parar, y la Conmebol confirmó a los días y horas que se jugarán estos encuentros.

Colombia jugará la próxima doble fecha de Eliminatorias del mes de noviembre ante Brasil, en Barranquilla, y ante Paraguay, en Asunción. Sin embargo, así se jugarán todos los encuentros de la fecha 5 y 6 rumbo al Mundial de 2026:

Eliminatorias Sudamericanas Copa Mundial de la FIFA 2026 - fecha 5 y 6.

​

Fecha 5 - jueves 16 de noviembre:



Bolivia vs Perú - 3:00 p.m.

Venezuela vs Ecuador - 5:00 p.m.

Colombia vs Brasil - 7:00 p.m.

Argentina vs Uruguay - 7:00 p.m.

Chile vs Paraguay - 7:30 p.m.





Fecha 6 - martes 21 de noviembre:



Paraguay vs Colombia - 6:00 p.m.

Ecuador vs Chile - 6:30 p.m.

​Uruguay vs Bolivia - 6.30 p.m.

Brasil vs Argentina - 7:30 p.m.

​Perú vs Venezuela - 9:00 p.m.

Todos los horarios corresponden a la hora colombiana.