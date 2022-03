Figura rusa pidió no ir a la selección por la guerra en Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado el rechazo a todo lo ruso en el fútbol mundial: patrocinadores han sido desechados, equipos fueron expulsados y hasta los extranjeros que juegan en la Premier League de ese país fueron liberados para cambiar de equipo por parte de la FIFA.



Ahora, un propio futbolista ruso le dijo no a la posibilidad de ser convocado para un par de partidos amistosos que jugará esa selección a finales de marzo, en fecha FIFA.



Se trata de Artem Dzyuba, figura y referente del seleccionado ruso, quien le pidió al entrenador Valeri Karpin no ser llamado, pues la invasión a Ucrania lo tiene afectado.



“Vista la difícil situación en Ucrania, donde viven numerosos miembros de su familia, Artem se disculpó y pidió, por razones familiares, no ser convocado”, explicó Karpin, quien dijo que el delantero siempre quiere estar con la selección, pero este no es el momento.