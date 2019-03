Regreso amargo: Argentina con Messi no pudo con Venezuela perdió 3-1

En el partido amistoso entre Argentina y Venezuela, disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, la vinotinto superó a la albiceleste 3-1 en un excelente encuentro de los dirigidos por Rafael Dudamel. El regreso de Lionel Messi no sirvió para que su selección recuperara el nivel.

Tras 8 meses de ausencia Messi volvió a ponerse la camiseta de la Selección Argentina. Contando con poca suerte, debido a que Venezuela hizo un excelente partido tanto en defensa como en ataque.



En un primer tiempo muy bien planteado por Rafael Dudamel, Venezuela se fue en ventaja con un excelente gol de Salomón Rondón al minuto 6 tras una gran jugada individual para ganarle el duelo a Franco Armani. Luego finalizando la primera parte, Jhon Murillo regaló el gol de la noche con una definición de pierna derecha desde fuera del área inatajable para el arquero de River Plate al minuto 44.



Argentina por su parte no contró con gran lucidez para generar peligro en el arco custodiado por Wuilker Fariñez. Lionel Messi intentó por varias vías pero no fue posible que superaran a Venezuela por su solidez defensiva.



En la segunda parte, Argentina salió un poco mejor y generó varias opciones de gol en las que se encontró con un Fariñez muy bien parado. Sin embargo, Lautaro Martínez logró descontar en el marcador, tras una jugada iniciada por el '10' argentino al minuto 59.



Sin embargo, Venezuela no se vio golpeado luego del gol, debido a que el equipo siguió con la velocidad en ataque y generando peligro con Josef Martínez, quien generó una dudosa jugada que fue pitada como penal al minuto 30.



Con este resultado 3-1 a favor de Venezuela, la vuelta de Messi se vio empañada por un equipo vinotinto con mucho oficio y excelente rendimiento en el partido. El próximo partido de Argentina será contra Marruecos y los venezolanos enfrentarán a la Selección de Cataluña.