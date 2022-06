Lionel Messi ganó su segundo título con Argentina: Finalissima, a casa

Lionel Messi conquistó este miércoles su segundo título con la Selección Argentina. El astro rosarino comandó la victoria 3-0 de la Albiceleste frente a una desconocida Italia. Paseo histórico.

Partido de dominio absoluto argentino. Desde el minuto 2 avisó la Albiceleste con un remate de volea desde mitad de cancha de Ángel Di María que por poco sorprende al golero Gianluigi Donnarumma.



Italia nunca pudo acoplarse en el terreno. Se notaron bastante las bajas de Berardi, Immobile, Zaniolo, Chiesa, Verratti e Insigne, todos clave en el título del año anterior en la Eurocopa. La única aproximación de peligro llegó sobre los 19', cuando Federico Bernardeschi mandó el ‘pase de la muerte’ y cuando Andrea Belotti se disponía a definir, Cristian Romero salvó.



En adelante fue un solo argentino. Tango puro en la templo del fútbol.



Al minuto 27 se abrió la cuenta. Messi entró al área con balón dominado por izquierda, aunque Giovanni Di Lorenzo le tiró el cuerpo encima, no pudo ni rozarle la bola. El atacante del PSG mandó un pase a ras que Lautaro Martínez tan solo tuvo que empujar.



Los de Lionel Scaloni buscaron continuamente ampliar su ventaja. La agobiante presión y rápidas combinaciones desesperaron al rival. Tanto así que al 39' la Azzurra por poco se queda con uno menos, tras el codazo de Leonardo Bonucci a Messi en la búsqueda de un balón aéreo.



Y cuando parecía que no se verían más emociones en la primera mitad, Di María dijo presente. Lautaro aguantó en la mitad del campo y le ganó el duelo a un flojo Bonucci. El ‘Toro’ avanzó con total libertad y filtró un pase cortito y majestuoso para que ‘Angelito’ la picara ante la salida de Donnarumma. Espectacular tanto.

Durante el entretiempo, Roberto Mancini movió su once. Se fueron Bernardeschi, Belotti y Giorgio Chiellini, en su lugar ingresaron Manuel Lazzarri, Gianluca Scamacca y Manuel Locatelli.



Nada le funcionó al exentrenador del Inter y Manchester City. Tanto así que unos cuantos minutos después de la reanudación, sacó a Matteo Pessina para darle paso Leonardo Spinazzola, aquel lateral que sorprendió al mundo en la Euro. Aún así la superioridad sudamericana se mantuvo.



Los ánimos italianos por poco caen completamente al 55', luego de un terrible pase de Bonucci a Donnarumma que por poco termina en gol. Prueba inequívoca de que mentalmente estaban completamente idos.



En ese momento inició la embestida albiceleste. Cuatro minutos después de aquel susto, Di María por poco se va de doblete con un remate desde fuera del área, que por cierto se desvió en un defensor. El arquero italiano metió una volada espléndida para evacuar.



Instantes después, el ‘Fideo’ pudo marcar un golazo: tiro de esquina perfecto de Messi a la medialuna y volea sensacional del ahora ex-PSG que Donnarumma nuevamente salvó.



Justamente la ‘Pulga’, que estaba jugando de forma espectacular tras una temporada flojísima en Francia, buscó el suyo. No sin antes, 63', dejar solo a Giovani Lo Celso con un ‘pase de la muerte’ que el volante del Villarreal inexplicablemente erró.



Tras ello, ‘Lío’ tuvo dos claras: una galopada desde campo propio que culminó con un remate dentro del área que le atajaron (reviviendo así el recuerdo del fallecido Diego Armando Maradona) y minutos después su habitual remate con el interior al segundo, pero nuevamente el golero le dijo NO.



Y en la última del partido llegó la cereza del pastel. El rosarino comandó una contra a puro galope, aunque llegando al borde del área le robaron la bola. Afortunadamente para él, allí estaba acompañando Paulo Dybala, quien acababa de ingresar al campo, y con un sutil zurdazo selló el tercero.



Finalmente fue victoria 3-0 de Argentina frente a una Italia que no fue ni la sombra del año anterior y que de paso dio muestras del porqué no clasificó a la Copa del Mundo. Messi suma el segundo título con su seleccionado.