Colombia se medirá a Argentina en la semifinal: ¿de qué debe cuidarse?

La Selección Colombia conoció este jueves a su rival en la semifinal de la Copa América Femenina. Se trata de Argentina, que venció (1-0) a Venezuela y mantuvo su lugar en el grupo, accediendo a la fase semifinal en la que se verá de frente con la anfitriona del torneo. La albiceleste sufrió pero avanzó con 9 puntos, relegando a las venezolanas a la pelea por el quinto lugar.



El próximo lunes 25 de julio será este duelo entre Colombia y Argentina en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. La tricolor tiene la mira en la final no solo para asegurar cupos a Mundial y Olímpicos, sino porque también quiere plantarle cara a la favorita, Brasil. El equipo de Nelson Abadía se ilusiona con celebrar en casa su primer título de Copa y el próximo reto tiene acento argentino.

Las dirigidas por Germán Portanova clasificaron a la semifinal siendo segundas del Grupo B, después de sumar tres victorias: Perú (4-0), Uruguay (5-0) y Venezuela (1-0). La única caída fue ante una muy superior selección brasileña, que se impuso 4-0 en su debut.



Argentina tuvo en Yamila Rodríguez, la jugadora del dorsal 11, a su goleadora y figura en la fase de grupos. La jugadora de Boca Juniors reportó con 4 de los 10 goles que marcó su equipo y dio 2 asistencias. Ante Uruguay se marchó con el balón del partido tras marcar 'hat-trick'. Es una jugadora para tener entre ceja y ceja, y a la que no se le puede dar ninguna ventaja.



Si algo debe hacer Colombia ante Argentina es evitar cualquier conexión entre las talentosas. Estefanía Banini y Yamila Rodríguez son las encargadas de romper la última línea con explosividad y destreza, por lo que impidiendo cualquier sociedad entre ellas el riesgo es menor para Catalina Pérez.



Sin embargo, Estefanía y Yamila no son las únicas jugadoras a las que Abadía debe prestar especial atención. Florencia Bonsegundo y Mariana Larroquete, son un peligro constante en el último cuarto de cancha. Además, Eliana Stabile (lateral izquierda), ha cumplido una impecable función en defensa y ataque. Mete centros fulminantes buscando la cabeza de sus centrales, pero también, es la carta de Argentina en la pelota quieta.



Argentina llega a la semifinal ante Colombia con aire en la camiseta después de superar a Venezuela, que sobre el papel era la llamada a ocupar ese puesto, teniendo en Deyna Castellanos a su máxima referente. No se la pondrá muy fácil a la tricolor, que tendrá que hacer un juego muy inteligente para evitar la caída de su arco ante el poderío ofensivo que ofrece la albiceleste.



Un dato para tener en cuenta es que en la nómina de Argentina están tres "viejas conocidas" en equipos colombianos. Se trata de Aldana Cometti y Eliana Stabile, campeonas con Atlético Huila en la Copa Libertadores de 2018, así como Vanesa Santana, de paso por Huila y América. Tendrán del otro lado a varias excompañeras como el caso de Liana Salazar, Daniela Caracas, Manuela Vanegas y Catalina Usme, por mencionar algunas.