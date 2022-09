Argentina firma a Scaloni para otro Mundial: planean más allá de Messi

"¡¡Hay 'Scaloneta' para rato!!". Y esa es una noticia inesperada pero feliz para Argentina, que antes del inicio del Mundial de Catar 2022 ya está pensando en la proyección para el futuro.

La noticia la confirmó el propio presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en sus redes sociales: "Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones", dijo, adjuntando una foto junto al DT.



"¿Quién no va a querer dirigir a un equipo como Argentina? Tengo ganas de seguir en la selección, con el presidente tengo la mejor relación. Que sea lo que tenga que ser en Catar, pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor", reconoció el estratega.



Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

Argentina es candidato a campeón mundial por su momento, con un invicto de 35 partidos (no pierde desde el 2 de julio de 2019, 0-2 vs Brasil), por las estrellas que tiene al mando de Lionel Messi y por la exitosa renovación que se ha ido adelantando naturalmente a su alrededor, un poco tratando de prever una realidad sin él.



Lo que pase en Catar no cambiará el plan de Argentina, que es verdad que subió casi por accidente a la 'Scaloneta' tras la salida de Jorge Sampaoli, pero que entendió que la estabilidad es la clave del crecimiento y que la apuesta por él y por los ex seleccionados al mando de los equipos en distintas categorías, es la sensatez pura en el fútbol. Ojalá esos ejemplos subieran del sur del continente hasta territorio colombiano...