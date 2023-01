Bobadilla le ganó pulso a Mascherano: Argentina Sub-20 sufrió su debut

La Selección de Paraguay, dirigida por Aldo Bobadilla, derrotó 2-1 a Argentina en la segunda fecha del Sudamericano Sub-20 y se puso al frente del Grupo A, con 4 puntos. La albirroja había empatado 1-1 con Colombia en su primera salida.



Los goles del central Gilberto Flores y el delantero Allan Wlk Duré, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, le dieron un duro golpe a Javier Mascherano en su estreno. Argentina, que no tuvo acción en la fecha 1, se medirá el próximo lunes a Brasil; Paraguay lo hará ante Perú.



La primera media hora de partido estuvo bajo el dominio argentino. Mascherano quería mostrar los dientes temprano y paró a su defensa en la mitad del campo. Sin embargo, la albiceleste terminó estrellándose contra una muralla. Tuvo control pero no profundidad.



Cuando ninguno hacía diferencia en los arcos, un error del arquero argentino desequilibró la balanza. Transcurría el minuto 32 y en la primera llegada de Paraguay, el balón se fue al fondo. El defensor Gilberto Flores sorprendió por banda izquierda y tras un robo de balón, sacó un zapatazo de media distancia, que con complicidad de Federico Gomes Gerth, se configuró en el 1-0.



Argentina no se amilanó y reaccionó rápido al gol. En dos minutos elaboró su mejor jugada ofensiva y firmó el 1-1 de los pies de Máximo Perrone, todo tras una buena acción individual de Santiago Castro, quien llegó por izquierda, eludió a un defensor y metió un centro limpio para su compañero, quien definió a placer.



Antes de finalizar el primer tiempo, Paraguay y Argentina tuvieron dos chances más. La primera con el '10' paraguayo Matías Segovia, quien lo buscó tras el pase de Allan Wlk Duré. Mejor estuvo la reacción del arquero Gomes Gerth ante el remate a "quemarropa".



La respuesta argentina fue automática y después de un contragolpe, los paraguayos se salvaron de un autogol de Flores. El defensor quiso desviar el centro y mandó la pelota cerca al palo de Ángel González.



El segundo tiempo arrancó movido y sobre los 48', Castro se perdió de una buena posibilidad para Argentina. Pelota que aterrizó en el área y que empalmó erróneamente de cabeza, después de recibir sin marca en el área.



Sobre los 56', Allan Wlk puso en ventaja (2-1) a Paraguay por la vía del penalti, después de una infantil mano del central Lautaro Di Lollo. El '9' guaraní remató potente pegado al palo de la mano izquierda de Gomes Gerth, quien adivinó pero no alcanzó a llegar.



En los minutos finales, Argentina insistió y buscó el arco de Ángel González. En 6 minutos de adición, Paraguay se salvó milagrosamente del segundo tras la intervención de un defensor sobre la línea.



Aunque lo intentó, la albiceleste no tuvo claridad para rescatar al menos un punto. Amargo estreno para la albiceleste que estrenó el escudo con las tres estrellas, después del título de la selección absoluta en Qatar 2022.