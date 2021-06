Perdón y olvido: salió de fiesta en Brasil pero en Ecuador no importó

El pasado viernes Robert Arboleda se aburrió en casa y se fue de fiesta en Sao Paulo. Normal para un jugador que está en uso de su tiempo libre. Excepto por un detalle: las medidas restrictivas en el país latinoamericano más afectado por la covid-19 impiden esas reuniones.

Arboleda y su compañero David Neres se saltaron las prohibiciones y estuvieron en una fiesta clandestina, con tan mala suerte que fueron detenidos en una redada de la Policía.



En Sao Paulo la noticia cayó tan mal como correspondía y así el defensor fue aislado del club, que anunció además una "sanción económica y administrativa" ejemplar.



"Me quiero disculpar con todos por lo ocurrido en la madrugada. De forma impulsiva, tomé una decisión que no fue la mejor", escribió el jugador a su turno, arrepentido y temeroso por las consecuencias de su error.



Pero en medio de ese panorama, el técnico de su natal Ecuador le lanzó un salvavidas: lo mantuvo en su convocatoria para las Eliminatorias a Catar 2022 a pesar del escándalo.



El zaguero, habitual en el esquema de Gustavo Alfaro, viajó de todos modos a su país y se espera que este viernes juegue contra Brasil. Claro, hay que dar negativo primero a los controles, que al final es la razón por la que están tan molestos en Sao Paulo. Pero al final, para Arboleda el error no llegó a cobrárselo su Selección.