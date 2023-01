¿Era penal en contra para Colombia? Primera polémica en Sudamericano

⚠️ No comparto la decisión del árbitro Tejera. Para mí, no era penal a favor de Paraguay. Puerta se está cubriendo la cara pero no está ampliando el volumen de su cuerpo ni está abriendo los brazos de manera antinatural, de hecho lo tiene muy pegado al cuerpo #SudamericanoSub20 pic.twitter.com/4x2sswJYhU