No llores por mí, Argentina: Di María confirma adiós a la selección

Se va. Se dijo con mucha insistencia desde diciembre pasado, poco después de las ruidosas celebraciones del título mundial de Argentina en Catar 2022.

Y se confirmó por boca del propio protagonista en las últimas horas, con un sentido mensaje: Ángel Di María dice adiós a la selección de su país. De hecho, ya jugó, en el Marcaná, su último partido de Eliminatorias.



“Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí. No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.



“Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese maltrato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna”, añadió.



¿La fecha? "La Copa América (en 2024) será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo. Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo!"; concluyó.



De inmediato sus compañeros Paredes, Dybala y otros más reaccionaron con mensajes de cariño.



Di María había dicho antes en una entrevista que entendía el ritmo de las cosas, el paso de tiempo y todo lo bueno que vendrá, descartando que este adiós a su amada selección implique también el fin de su carrera: "Son decisiones difíciles de tomar, pero hay una nueva generación que viene atrás. Voy a tener 36 años para esta Copa América y, aunque sé que podría seguir estando, siento que también estoy quitando la posibilidad a los chicos que vienen detrás, que están empezando a venir a la Selección, tienen un gran potencial y merecen estar. Es el momento indicado para dar ese paso al costado”, dijo en el canal de YouTube, Talks at Google.