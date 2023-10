Di María le puso punto final a su historia con Argentina: ‘Se termina’

En el marco de la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, el jugador Ángel Di María soltó una bomba al confirmar que no continuará jugando para la Selección Argentina.

En una entrevista para el medio radial ‘Urbana Play’, Ángel Di María anunció que luego de la Copa América 2024 se retirará del seleccionado, pues según él, ya se siente realizado por todo lo que ganó con la Albiceleste.



"Es la Copa América y se termina. Es lo último para mí con la Selección. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección Argentina y me gustaría estar en la Copa América. Estoy haciendo todo para poder en el club y cada vez que se me da la oportunidad, ojalá se me dé”, mencionó Di María.



"ES LA COPA AMÉRICA Y SE TERMINA PARA MÍ" 🥺



"ES LA COPA AMÉRICA Y SE TERMINA PARA MÍ" 🥺

— Todo Pasa (@todopasa1043) October 17, 2023



De igual manera, explicó que jugar con Lionel Messi ha sido un sueño cumplido y cree que por eso también se debe a que le pondrá punto final a la historia.



“Con Leo lo cumplí todo. Se lo dije el día que me hicieron la despedida, que lo abracé, le dije: lo único que estoy agradecido es de haber podido jugar con vos en un club, de poder verte todos los días”, finalizó el ‘Fideo’.



Por ahora, habrá que esperar si Di María logra estar en la Copa América 2024 y mientras llega el momento de su definitivo adiós, el ‘Fideo’ se seguirá preparando de la mejor manera en el Benfica para así ganarse un lugar en ese campeonato internacional que se jugará en Estados Unidos el próximo año.