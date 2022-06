En Escocia señalan a todos: las redes estallan contra Andrew Robertson

Hasta los grandes ídolos pasan de la noche a la mañana a los señalados en un plantel. Eso fue lo mismo que le sucedió a Andrew Robertson de tremendas presentaciones con el Liverpool, pero en su propio país, en el Hampden Park de Glasgow, fue completamente para el olvido.

Escocia tenía en su casa la clasificación a la siguiente ronda con la necesidad de vencer a Ucrania para enfrentar a Gales el domingo 5 de junio e intentar definir su clasificación al Mundial de Catar de 2022. Sin embargo, en menos de una semana vivió una catástrofe completa.

El sábado 28 de mayo, perdió en la final de la Uefa Champions League, y duele más de la manera como el Liverpool no pudo ganar ese último encuentro. Los ‘Reds’ dominaron, pero se toparon con un inspirado Thibaut Courtois que negó cualquier posibilidad de gol. Pese a la derrota con el solitario tanto de Vinicius Jr, hubo tiempo para la celebración del fin de temporada en su regreso a Inglaterra.

Esta celebración, fue muy criticada, en primera instancia porque se aplaudían dos títulos locales que no eran la verdadera ambición de los ‘Reds’. Segundo, porque no era el momento indicado a solo cuatro días para el partido más importante con su país. Su desempeño no fue el mejor, perdiendo balones en su propio terreno que le dieron la posibilidad a Ucrania de contragolpear.

Los escoceses lo señalan por su falta de compromiso con el combinado nacional porque en la celebración fue visto con cerveza en la mano, tema que pudo haber incidido en este vital enfrentamiento. Escocia pecó y reaccionó sobre el final, pero ya era demasiado tarde.

En las redes sociales la cargaron contra Andrew Robertson, señalándolo del principal problema de la eliminación por su conducta poco profesional, ‘Andy Robertson debería ser despojado de la capitanía de Escocia. ¿Celebrando dos días antes de un gran partido y ofrece una actuación como esta? Su actuación es una vergüenza tanto dentro como fuera del campo’, se alcanzó a ver por un aficionado.

Quien pareció quitarle importancia a lo sucedido fue Steve Clarke antes de disputarse el partido. El estratega escocés manifestó, ‘le vi y me alegré de que se sobrepusiera a su decepción tras perder la final de la Champions contra el Real Madrid. Algunas personas quieren darles demasiada importancia a las cosas pequeñas. Lo correcto era celebrarlo con sus seguidores tras una fantástica temporada con el Liverpool. Se ha unido a nosotros en un gran momento y eso es lo que me preocupa. No le van a molestar a Andy y no me van a molestar a mí’. Sin embargo, la celebración le salió cara empapando el partido más importante.