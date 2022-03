Perú va por lo suyo y eso incluye un daño a Colombia: posible titular

La selección peruana de fútbol recibirá este martes a la de Paraguay, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantener la quinta plaza y, de ese modo, jugar la repesca con un representante de Asia.

El equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca confía en repetir en el Estadio Nacional de Lima la campaña que le permitió participar bajo su batuta en el Mundial de Rusia 2018, después de una ausencia de 36 años.



Aún con el sinsabor de la derrota, el jueves ante Uruguay, que ha motivado un reclamo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contra el árbitro brasileño Anderson Daronco por no haber validado un gol que hubiera dado el empate a Perú, la Blanquirroja prepara el último partido de eliminatorias en casa.



En quinto lugar de la clasificación general, Perú necesita ganar a Paraguay, eliminado de la cita mundialista, para ir directamente a la repesca, que le puede deparar la clasificación a Catar. Si los dirigidos por 'el Tigre' Gareca empatan con los paraguayos, tendrán que seguir a la expectativa de que Colombia no gane a Venezuela, o que Chile tampoco se imponga a Uruguay, para mantener la opción de clasificar.



Si la selección dirigida por el argentino Guillermo Barros Schelotto gana a Perú, el conjunto inca deberá poner sus esperanzas en que sus competidores también sean derrotados por Venezuela y Uruguay, respectivamente.



En los últimos entrenamientos en Lima, Gareca ha probado algunas fórmulas para reemplazar a André Carrillo, extremo derecho del Al Hilal SaudÍ que fue desconvocado por lesión. Su apuesta más posible parece ser Edison Flores, centrocampista del D.C. United estadounidense. El estratega también ha probado a Jhilmar Lora en el puesto del lateral de Boca Juniors Luis Advíncula, quien se reservó para realizar trabajo táctico el fin de semana.



A su vez, Paraguay llega al último compromiso tras vencer por 3-1 a Ecuador, aunque en sus visitas a Lima conserva un empate sin goles en 2007 entre cinco derrotas en suelo peruano. El once guaraní pretende sumar otra victoria para maquillar su decepcionante campaña y Barros Schelotto se ha declarado orgulloso de haber tenido la libertad de elegir a quienes considera "mejor para estar en la selección", según dijo en una rueda de prensa.



El partido en Lima se prepara en ambiente de fiesta, con la expectativa de mantener el quinto puesto para jugar la repesca que pueda llevar a la Blanquirroja al Mundial.



Alineaciones probables:



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Edison Flores, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. Seleccionador: Ricardo Gareca



Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Junior Alonso, Omar Alderete, Fabián Balbuena; Richard Sánchez, Oscar Romero, Andrés Cubas; Richard Ortiz, Angel Romero y Julio Enciso. Seleccionador: Guillermo Barros Schelotto



Árbitro: El argentino Fernando Rapallini.

Hora: 18.30 local

Lugar: Estadio Nacional



EFE