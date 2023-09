¿Qué pasa con Alexis Sánchez en Chile? Colombia sonríe

Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 iniciaron y pese a los pocos goles, varias selecciones comenzaron con pie derecho su andar en cuestión de resultados, pero también hay otras que no tuvieron su mejor rendimiento y no pudieron utilizar a sus estrellas.

Uno de las selecciones que poco la pasó bien en esta primera jornada fue Chile, que sufrió contra Uruguay en Montevideo y, además, no contó con su estrella Alexis Sánchez, quien no se encuentra vigilado por el departamento médico.



Desde que inició la convocatoria, los medios chilenos como ‘La Tercera’ ‘La Nación’, han asegurado que no ha logrado entrenar con normalidad y aunque parece que tiene un resfriado, los exámenes médicos no dan algo exacto para tenerlo en cuenta.



Sin embargo, en Chile hay alta expectativa por su presencia contra Colombia, aunque todo parece indicar que no alcanzaría a estar, aunque no ha sido descartado porque esperan evolución en estos días para el duelo contra los de Néstor Lorenzo.



“Estamos evaluando su salud y su estado físico, minuciosamente. Resolveremos si se integra en el grupo y mantendremos la esperanza de contar con él para el partido de la otra jornada", mencionó el técnico Eduardo Berizzo.