Madre del ‘Papu’ reveló su ausencia en partidos claves: ‘Fue terrible’

Con mucha garra y mucha lucha, Argentina disputó los siete partidos posibles en una Copa del Mundo y logró vencer la historia de 20 años sin un campeón sudamericano en una cita orbital. Como si fuera poco, cortó una racha negativa de 36 años sin que consiguiera bordar la tercera estrella en su escudo. Cuando inició el sueño de Lionel Scaloni en Qatar a finales de noviembre, Alejandro Gómez apareció como titular en el primer compromiso ante Arabia Saudita que no salió como se esperaba.

Poco a poco, Alejandro el ‘Papu’ Gómez empezó a perder protagonismo y no vio minutos, ni contra México, ni contra Polonia. Argentina logró clasificar y contra Australia en los octavos de final, el volante del Sevilla volvió a figurar en el esquema de Lionel Scaloni disputando 50 minutos. Sorpresivamente, en los cuartos, semifinal y en la final, Gómez no estuvo disponible. Fue curioso, pues su nombre aparecía en los suplentes, pero nunca fue una carta para el estratega.



A Alejandro Gómez se le vio muy contento cuando Argentina quedó campeón, claro, se contagió de la euforia y del júbilo. Estuvo presente en la celebración, pero lo que muchos tal vez no sabían era que estaba lesionado. Sevilla sufrió bastante con este Mundial, pues Thomas Delaney no estará en los próximos dos meses, Marcao, que no fue convocado con Brasil se lesionó y estará tres meses afuera, y ahora, tienen que esperar lo que sucederá con el argentino, aunque su madre dio un parte de tranquilidad.



Su madre, Mónica Villaverde mencionó desde Argentina a los medios locales que se lesionó por una rotura de ligamentos, “no pudo seguir jugando. Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible”. Sin embargo, confirmó la gravedad y bajó la preocupación, “no lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho”.



Ni el Sevilla, ni Jorge Sampaoli han informado algo sobre el estado médico de Alejandro Gómez, pero si Mónica Villaverde, su madre lo confirma es porque es oficial. El conjunto ibérico tendrá un regreso a la competencia liguera compleja con varias bajas. Aunque en Copa del Rey inició con pie derecho venciendo a Juventud Torremolinos 0-3.