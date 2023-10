Agéndese para el fin de semana: habrá partidazos en Liga y Europa

Pese a no haber juegos de ligas europeas, la acción en Europa no para ya que continúan las fechas de las eliminatorias para la Eurocopa 2024 que se realizará en Alemania.



En este fin de semana habrá duelos de gran calibre como será el Países Bajos vs. Francia y otros encuentros en donde estarán equipos como Bélgica, Italia, España, Croacia, Portugal entre otros.

Por su parte, la acción de Liga no para y este fin de semana se jugará la fecha 17 del torneo que tendrá grandes encuentros imperdibles como serán los clásicos Nacional vs. Medellín y Deportivo Cali vs. América, además habrá un Millonarios vs. Junior en donde ambos equipos se sacarán chispas ya que pelean por la clasificación a cuadrangulares.



De igual manera, la fecha comenzará el viernes con duelos como Pasto vs. Unión Magdalena y Once Caldas contra Jaguares de Córdoba y tendrá continuidad con partidos como Pereira vs. Equidad y Tolima vs. Santa Fe.



Además, la Copa Libertadores Femenina también tendrá acción ya que se jugarán los cuartos de final del torneo en donde habrá presencia colombiana.



Partidos más importantes del fin de semana



Viernes 12 de octubre



Países Bajos vs. Francia



Eliminatorias Eurocopa



Hora: 1:45 p.m.



TV: ESPN / Star +



Inglaterra vs. Australia



Amistoso



Hora: 1:45 p.m.



TV: Star +



Sábado 14 de octubre



Italia vs. Malta



Eliminatorias Eurocopa



Hora: 1:45 p.m.



TV: Star +



Universidad de Chile vs. Atlético Nacional



Copa Libertadores Femenina



TV: Win Sports +



Atlético Nacional vs. Medellín



Liga Betplay



Hora: 6:10 p.m.



TV: Win Sports +



Millonarios vs. Junior



Liga Betplay



Hora: 8:20 p.m.



TV: Win Sports +



Domingo 15 de octubre



Noruega vs. España



Eliminatorias Eurocopa



Hora: 1:45 p.m.



TV: ESPN / Star +



Gales vs. Croacia



Eliminatorias Eurocopa



Hora: 1:45 p.m.



TV: Star +



Deportivo Cali vs. América



Liga Betplay



Hora: 6:10 p.m.



TV: Win Sports +



Talleres de Córdoba vs. Boca Juniors



Copa Argentina



Hora: 7:10 p.m.



TV: TyC Sports



Deportes Tolima vs. Santa Fe



Liga Betplay



Hora: 8:20



TV: Win Sports +