Colombia y otros retos de selecciones: entretenida agenda de la semana

Las selecciones nacionales empezaron a concentrarse para la Fecha FIFA de marzo, que además de clasificatorio a Eurocopa tendrá interesantes duelos amistosos.



La Selección Colombia tendrá varios compromisos, el primero con el equipo Sub-20 que se prepara para el Mundial y visita en Murcia a Gales y Suecia. El segundo, con el equipo de mayores inicia su gira por Asia; el viernes se enfrentan a Corea del Sur.

Agéndese con los mejores partidos amistosos de la semana, del 22 al 26 de marzo:

Miércoles, 22 de marzo

10:00 pm | El Salvador (Brayan Gil) vs Honduras

​Amistoso - Banc of California Stadium de Los Ángeles

Jueves, 23 de marzo

7:00 am | Colombia Sub-20 vs Gales Sub-20

​Amistoso en Murcia (España)



2:45 pm | Italia vs Inglaterra

Clasificatorio de Eurocopa



2:45 pm | Portugal vs Liechtenstein

Clasificatorio de Eurocopa



7:00 pm | Argentina vs Panamá

​Amistoso - Estadio Monumental de Buenos Aires



7:00 pm | Surinam vs México

Liga de Naciones Concacaf

Viernes, 24 de marzo

4:00 am | Australia vs Ecuador

​Amistoso - Western Sydney Stadium



5:30 am | Japón vs Uruguay

​Amistoso - Estadio Nacional de Japón



6:00 am | Corea del Sur vs Colombia

​​Amistoso - Estadio Munsu de Ulsan



1:00 pm | Uzbekistán vs Bolivia

​Amistoso - King Abdullah Sports City de Arabia Saudita



2:00 pm | Arabia Saudita vs Venezuela

​Amistoso - Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal



2:45 pm | Suecia vs Bélgica

Clasificatorio de Eurocopa



2:45 pm | Francia vs Países Bajos

Clasificatorio de Eurocopa



7:00 pm | Granada vs Estados Unidos

Liga de Naciones Concacaf

Sábado, 25 de marzo

2:45 pm | Alemania vs Perú

Amistoso - Mewa Arena de Maguncia



2:45 pm | España vs Noruega

Clasificatorio de Eurocopa



2:45 pm | Croacia vs Gales

Clasificatorio de Eurocopa



5:00 pm | Marruecos vs Brasil

Amistoso - Estadio de Tánger



6:00 pm | Martinica vs Costa Rica

Liga de Naciones Concacaf



8:00 pm | Curazao vs Canadá

Liga de Naciones Concacaf

Domingo, 26 de marzo

1:00 pm | Colombia Sub-20 vs Suecia Sub-20

Amistoso en Murcia (España)



1:45 pm | Luxemburgo vs Portugal

Clasificatorio de Eurocopa