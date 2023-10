Se vienen Eliminatorias, Eurocopa y mucho más: agéndese

Entre el martes 10 de octubre y el viernes 13 de octubre, del 2023, las ligas top hacen una pausa para darle paso a la fecha FIFA que traerá mucha acción, donde sin duda las Eliminatorias Sudamericanas, las clasificatorias a la Eurocopa 2024 son las que se tomen todo el protagonismo.

Por ello, FUTBOLRED lo programa para toda la semana con los partidos más destacados que se jugarán en la semana y lo agenda con fecha y horario para ver lo partidos.



Martes 10 de octubre 2023



6:00 p.m. | Belgrano vs Boca Juniors

Copa de la Liga Profesional



8:00 p.m. | Alianza Petrolera vs Bucaramanga

Liga BetPlay 2023-II



Miércoles 11 de octubre



3:00 p.m. | Atlético Nacional vs Palmeiras

Copa Libertadores Femenina 2023



5:30 p.m. | Universidad de Chile vs Santa Fe

​Copa Libertadores Femenina 2023



6:15 p.m. | Deportivo Cali vs Tolima

Liga BetPlay 2023-II



8:30 p.m. | Pereira vs Águilas Doradas

Liga BetPlay 2023-II

Jueves 12 de octubre



1:45 p.m. | Croacia vs Turquía

Clasificatorias Eurocopa 2024



1:45 p.m. | España vs Escocia

Clasificatorias Eurocopa 2024



3:30 p.m. | Colombia vs Uruguay

Eliminatorias



5:30 p.m. | América vs Club Nacional

Copa Libertadores Femenina 2023



6:00 p.m. | Argentina vs Paraguay

Eliminatorias



6:00 p.m. | Bolivia vs Ecuador

​Eliminatorias



7:00 p.m. | Chile vs Perú

Eliminatorias



7:30 p.m. | Brasil vs Venezuela

Eliminatorias



Viernes 13 de octubre



1:45 p.m. | Inglaterra vs Australia

Amistoso



1:45 p.m. | Portugal vs Eslovaquia

Clasificatorias Eurocopa 2024



1:45 p.m. | Países Bajos vs Francia

​Clasificatorias Eurocopa 2024



6:00 p.m. | Pasto vs Unión Magdalena

Liga BetPlay 2023-II



8:10 p.m. | Once Caldas vs Jaguares

Liga BetPlay 2023-II