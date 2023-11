Colombia vs Brasil en Eliminatorias y más: agenda de la semana

Entre el martes 14 y viernes 17 de noviembre del 2023, las grandes ligas hacen un parón para darle paso a la fecha FIFA, en la que las selecciones se toman el protagonismo.

En Sudamérica se disputarán las fechas 5 y 6 de Eliminatorias y en Europa habrá clasificatorias a Eurocopa 2024. Además, el fútbol colombiano no para y se juega final de Copa BetPlay y se define el ascenso a primera.



Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver lo partidos de los futbolistas colombianos en estas importantes competencias europeas.



Martes 14 de noviembre



7:30 p.m. | Cúcuta Deportivo vs Fortaleza CEIF

Final ida Torneo BetPlay 2023-II

Win Sports+



Miércoles 15 de noviembre



8:00 p.m. | Millonarios vs Nacional

Final ida Copa BetPlay 2023

Win Sports+



3:00 p.m. | Real Madrid (Linda Caicedo) Chelsea

Champions League Femenina

DAZN en YouTube

Jueves 16 de noviembre

12:00 p.m. | Azerbaiyán vs Suecia

Eliminatoria Eurocopa 2024



12:00 p.m. | Chipre vs España

Eliminatoria Eurocopa



2:45 p.m. | Liechtenstein vs Portugal

Eliminatoria Eurocopa



2 :45 p.m. | Luxemburgo vs Bosnia

Eliminatoria Eurocopa



3 :00 p.m. | Bolivia vs Perúa

Eliminatorias Sudamericanas



5:00 p.m. |Venezuela vs Ecuador

Eliminatorias Sudamericanas



7:00 p.m. | Colombia vs Brasil

Eliminatorias Sudamericanas

RCN / Caracol TV



7:00 p.m. | Argentina vs Uruguay

Eliminatorias Sudamericanas



7:30 p.m. | Chile vs Paraguay

Eliminatorias Sudamericanas

Viernes 17 de noviembre



2:45 p.m. | Dinamarca vs Eslovenia

Eliminatoria Eurocopa



2:45 p.m. | Inglaterra vs Malta

Eliminatoria Eurocopa



2:45 p.m. | Italia vs Macedonia del Norte

Eliminatoria Eurocopa



7:30 p.m. | Fortaleza vs Cúcuta

Final vuelta Torneo BetPlay 2023-II

Win Sports+