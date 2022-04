¿Globo o realidad? Ecuador y una improbable pérdida de cupo a Mundial

La noticia corrió como pólvora pero, en el fondo, puede no ser más que un aspaviento, que en ningún caso implicará la pérdida de un cupo mundialista ganado en la cancha. Por eso las autoridades deportivas en Ecuador ni se asoman a las redes sociales a ver el escándalo mediático que se armó por una petición de recursos que pudo exagerar en los términos. Más allá de eso, no ven razón para preocuparse.

Y no les falta razón pues, según los expertos en derecho deportivo, no existe el riesgo del que habló la ONADE (Organización Antidopaje del Ecuador), cuando su representante, Jannet Emén Sánchez, sentenció: "Ecuador está en serio riesgo de ser suspendido a nivel internacional".



Según el abogado Andrés Charria, lo primero es que los controles al dopaje no siempre son responsabilidad de los funcionarios en territorio ecuatoriano. En el caso de las Eliminatorias al Mundial de fútbol de Catar, que es el que se analiza, el proceso es particular: "La responsabilidad de la recolección y el análisis de las muestras corresponde a Conmebol, no a las autoridades deportivas de Ecuador", dijo.



Significa que si la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tuviera alguna duda sobre la recolección de las muestras en los partidos de Ecuador, correspondería el reclamo a la entidad suramericana y eso, de ninguna manera, compromete a la selección que dirige Gustavo Alfaro. Si uno de sus deportistas arrojara un resultado adverso, el juzgamiento es individual y no compromete la clasificación mundialista.



Sobre el caso de Rusia, que fue investigada y castigada por la AMA al establecerse que atletas de distintas disciplinas sabotearon el proceso de recolección de muestras, no hay ninguna similitud con lo que pasa con el equipo de fútbol de Ecuador, según el experto.



"Rusia tuvo una trama que partía del estado, diseñada para eludir los controles al dopaje. Aquí lo que hay es una falta de recursos para completar el proceso. Analizar una muestra vale aproximadamente mil dólares, entre la desde la recepción hasta el análisis. Antes se podían analizar en Colombia pero ahora van a otros países y el proceso es más costoso", explicó.



Por eso el Ministerio de Deporte de Ecuador resolverá el tema administrativa entregando los recursos a través del Comité Olímpico local (COE) y entiende que eso, de ninguna manera, pone en riesgo por ahora los resultados deportivos. Pero ojo que ese 'por ahora' tiene un asterisco que es importante: "La AMA tiene ocho años para revisar todas las muestras, por eso se han ganado medallas seis años después", dijo Charria.



En opinión del experto, ni Colombia tiene razones verificables para ilusionarse con un milagroso cupo al repechaje, ni Italia, mejor clasificada en el ranking FIFA, puede albergar esperanza alguna: "No está en riesgo la participación de Ecuador en el Mundial", concluyó.