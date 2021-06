¿A qué se exponen jugadores que no quieran ir Copa América en Brasil?

Y aquí estamos, hablando de la fecha 8 de las Eliminatorias a Catar 2022, pero con un ojo mirando a Brasil, a la inesperada sede de la Copa América 2021, a la que hasta último momento ha estado en duda por cuenta de un posible boicot que ya no parece tal y que, como los globos más vistosos, ha ido perdiendo volumen con el paso del tiempo.

Los jugadores han usado distintos medios para manifestarse mayoritariamente en contra de la celebración del torneo en el país más afectado por la pandemia en toda América Latina en el último año, donde los muertos se cuentan por miles y donde nadie quiere ir porque el miedo gana la batalla contra la gloria, los títulos y la historia.



Pero irán. Y jugarán. Y es así porque Conmebol se ha cubierto perfectamente para ofrecer todas las garantías necesarias y porque los antecedentes de jugar durante el último año Copa Libertadores y Copa Sudamericana con casos que pueden considerarse aislados, avalan la celebración del torneo.



"Conmebol alega que se han jugado 160 partidos de Copa Libertadores y Sudamericana. Argumentan lo mismo que en la carta que enviada ala FIFPRO ofreciendo todas las garantías, pero si un jugador considera que hay un riesgo para participar y lo sustenta puede tener éxito en su reclamo", explicó Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpo.



Se refiere directamente a reglamento, en el que están detallados los requisitos básicos para la convocatoria de los jugadores a sus selecciones nacionales, los cuales se han cumplido a cabalidad.



"Por regla general, todo jugador inscrito en un club se obliga a responder afirmativamente a la convocatoria para formar parte de uno de los equipos representativos de la asociación del país cuya nacionalidad ostenta", reza el anexo del reglamento que se refiere a la cesión de jugadores gratis de un club a una selección nacional.



"La asociación que desee convocar a un jugador deberá hacerlo por escrito al menos 15 días antes del primer día del periodo internacional (v. art. 1, apdo. 4 del anexo 1) en el que se lleven a cabo las actividades del equipo representativo para el que se le necesita. Las asociaciones que deseen convocar a un jugador para la competición final de un torneo internacional deberán notificarlo por escrito al jugador al menos 15 días antes del comienzo del periodo de liberación correspondiente. El club deberá confirmar la liberación del jugador dentro de los seis días siguientes".



¿Los cambios abruptos no son justa causa?



No. Cada requerimiento se cumplió a cabalidad, pues además coincidió con las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias a Catar, con lo cual las concentraciones entraron en vigor con suficiente antelación. La notificación final de la Copa América en Brasil se dio el 31 de julio, 14 días antes del inicio. Pero ya los equipos estaban trabajando.



Pero ojo que hay un detalle: "la FIFA expidió una normativa en la un club, si considera que el jugador está en riesgo, puede negarse a prestar a los jugadores, que fue lo que pasó con la fecha de Eliminatorias de marzo, cuando los ingleses advirtieron que no liberaría jugadores". Claro, pero los jugadores terminaron sus temporadas y, en teoría, están fuera de la disciplina de sus clubes, que los considera en vacaciones y los espera al final de la Copa América.



Ahora el tema es exclusivo de los jugadores, quienes este martes deben expedir un comunicado con su opinión sobre la polémica Copa, en la que dirían, según trascendió en Brasil, que jugarán pero bajo protesta. ¿Y al final deciden no jugar por miedo a la covid 19, podrían renunciar a la convocatoria?



En teoría, el reglamento lo prohíbe: "las infracciones de cualesquiera de las disposiciones establecidas en el presente

anexo se sancionarán con medidas disciplinarias que adoptará la Comisión Disciplinaria de la FIFA basándose en el Código Disciplinario". Eso incluye a clubes, federaciones y jugadores.



Sin embargo, "habría que saber qué pasa si una vez convocado sí se puede negar, ese cambio de sede de última hora puede obrar en favor del jugador, sería el mismo caso del código sustantivo del trabajo en Colombia, en el que se puede alegar riesgo para la vida en el ejercicio del trabajo", aseguró González Puche.



El tema es que no hay un vínculo de subordinación laboral entre las federaciones nacionales y los futbolistas, que sus contratos laborales son con los clubes y no con las selecciones, que no tienen manera de imponer castigos. Supongamos, por ejemplo, que no vuelven a convocar a quiénes se nieguen: ¿quién puede probar que es por desertar y no por opinión del cuerpo técnico?



¿Qué castigos pueden imponer?



"Lo que dice el reglamento es que los jugadores en principio deben acudir, pero eso es mucho y no es nada. Un jugador puede argumentar que no se siente seguro o que necesite descanso. Pero el reglamento les dice a los clubes y a las federaciones qué hacer, incluso les fija plazos, pero las sanciones son para ellos y no dicen nada de los jugadores", opinó a su turno el abogado deportivo Andrés Charria.



Para él, en este caso lo novedoso es que nadie se imagina que un futbolista no quiera jugar fútbol: "el problema que veo es que no conozco un caso donde el jugador diga 'yo no voy'. Dicen que Cruyff no fue a Argentina por el tema de desparecidos pero no se probó. Un jugador no puede renunciar a su selección, puede pedir que no se convoque o puede acudir en todo caso, como Piqué al final con España, pero no renuncia".



El reglamento, en el artículo 11, numeral 2, establece dos conductas que podrían ser motivo de sanción de parte del Comité Disciplinario de FIFA, pero eso habría que entrar a probarlo:



- Servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva

​- Adoptar una conducta que desprestigie al fútbol o a la FIFA



Para Charria, "tampoco pueden ser sanciones tan radicales, seis meses o algo así. No puede haber un castigo retroactivo". Por todo eso es muy difícil imaginar un escenario de sanciones a quienes no quieran participar en la Copa América en Brasil. En eso se ampararían los jugadores. Por ahora, a pesar de todo lo que ha pasado, podría ser que no pase nada, que la pelota ruede el 13 de junio como está previsto y que el motín quede en una amenaza sin cumplir. No sería, en todo caso, la primera vez.