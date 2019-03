Zapata, el héroe de la jornada entre jugadores de Selección Colombia

Un fin de semana agridulce, feliz por el momento de Duván Zapata pero preocupante por culpa de lesiones, derrotas y hasta expulsiones, entre los hombres recientemente convocados por Carlos Queiroz a la Selección Colombia. Aquí, repasamos sus actuaciones:

David Ospina (Nápoles)

No estuvo entre los convocados (se recupera de una conmoción) en el triunfo 1-4 de Nápoles en casa de Roma, que confirma al equipo de Ancelotti en la zona de aspirantes a Champions.



Camilo Vargas

Titular en duelo Cali vs. Cúcuta. El arquero fue uno de los destacados en el triunfo de su equipo 2-0.



Iván Arboleda (Banfield)

No estuvo ni en el banco en la derrota 2-0 de banfield en visita a Boca Juniors.



Álvaro Montero (Tolima)

Fue titular en el empate 0-0 del Deportes Tolima contra Equidad. Respondió bien cuando fue exigido.



Helibelton Palacios (Nacional)

Titular en derrota de Nacional 0-1 contra Deportivo Pasto. En deuda en marca.



Cristian Borja (Sporting de Lisboa)

Jugó 73 minutos en el triunfo 1-3 de Sporting contra Chaves.



Luis Orejuela (Cruzeiro)

Fue titular yr ecibió tarjeta amarilla en triunfo 2-3 contra América Mineiro por el Mineirao, en la ida de la semifinal.



William Tesillo (León, MX)

Fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el triunfo 2-3 de León en casa de Morelia, por la Liga MX.



Yerry Mina (Everton)

*Lesionado

No estuvo en el triunfo 0-2 del Everton contra West Ham en Premier League.



Déiver Machado (Nacional)

Titular y acreedor a una tarjeta amarilla en la derrota 0-1 de Nacional contra Deportivo Pasto, en el Atanasio.



Jeison Murillo (Barcelona)

No fue convocado en el triunfo 2-0 del FC Barcelona contra Espanyol, clásico catalán.



Dávinson Sánchez (Tottenham)

Titular y partido aceptable en la agónica derrota 2-1 contra Liverpool, clásico en Liga Premier.



Wilmar Barrios (Zenit)

Titular y con buen desempeño en el triunfo 3-1 del Zenit contra Orenburg por la Premier League de Rusia



Gustavo Cuéllar (Flamengo)

No estuvo en el triunfo 1-2 por penaltis de Flamengo en casa de Vasco, por el Campeonato Carioca.



James Rodríguez (Bayern Múnich)

Titular y eficiente en empate 1-1 de Bayern en visita a Friburgo, por Bundesliga. Jugó los 90 minutos.



Mateus Uribe (América)

Jugó 62 minutos en triunfo 3-0 de América contra Tigres. Le dio paso a Benedetti.



Jefferson Lerma (Bournemouth)

Jugó 65 minutos en la derrota 2-0 de Leicester contra Bournemouth por Premier League.



Yimmi Chará (Atlético Mineiro)

No estuvo en el 0-0 de Boa y A. Mineiro por la ida de la semifinal del Mineirao.



Luis Díaz (Junior)

Descansó en el empate 1-1 entre Jaguares y Junior por la Liga I



Sebastián Villa

Llegó al minuto 78 al duelo que le ganó Boca a Banfield 2-0 por Superliga Argentina.



Falcao García (Mónaco)

Titular y 90 minutos pero poco peligro en la derrota0-1 del Mónaco contra Caen por Liga 1.



Alfredo Morelos (Glasgow Rangers)

Otro día de traición del carácter: expulsado en el minuto 31 en el clásico que perdió Rangers por 2-1 contra Celtic.



Duván Zapata (Atalanta)

La figura de la jornada para la Selección: doblete, récord de anotaciones nacionales en el Calcio y 19 celebraciones, contando los dos tantos en el triunfo 1-3 de Atalanta contra Parma.



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

Pocas opciones en 66 minutos en cancha, en el 1-1 entre Fioretina y Torino por el Calcio.