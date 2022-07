Dardo de Yoreli Rincón previo al estreno de Colombia en Copa América

Una de las grandes ausentes en las últimas convocatorias de la Selección Colombia es Yoreli Rincón, una de las jugadoras referentes del fútbol femenino a nivel internacional, y quien sí estuvo en la pasada edición de la Copa América.



Esta vez, la '10' no fue seleccionada por el técnico Nelson Abadía y mucho es lo que se ha dicho de un posible veto que no solo la involucra a ella sino a otras grandes figuras como Natalia Gaitán e Isabella Echeverri.

Pues bien, Yoreli quien pasa unos días en Colombia, aprovechó el estreno de la Copa América Femenina este viernes para referirse a la situación que está pasando y dejar una reflexión: "sinceramente muy pocas palabras que decir especialmente hoy... Pero la vida siempre te pondrá más arriba de donde no te dejaron subir en algún lugar". Un dardo que seguramente lleva nombres propios.



Cabe recordar que esta semana la '10' también se había referido a la Selección Colombia y mostró su frustración por no haber podido cumplir el sueño de jugar un torneo de mayores en casa. La Copa era su oportunidad pero no fue incluida. "Disfruté al máximo los 10 años que pude vestir la camiseta pero me quedo un sabor amargo, que todo lo que soñaba o imaginaba de chiquita lo cumplí. Menos uno, jugar un campeonato de mayores en nuestro país se hizo imposible".