El 'mea culpa' de Yilmar Velásquez que es lección para los más jóvenes

Yilmar Velásquez es una de las caras nuevas de la Selección Colombia de Mayores que dio buena sensación tras el amistoso contra Estados Unidos.

Su personalidad y su fortaleza en el duelo le ha dado un respaldo enorme ante el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, una consecuencia feliz del título que ganó con el Pereira y que ratificó en estos días en la concentración en California.



Pero su camino no siempre fue fácil y la responsabilidad es enteramente suya, especialmente en sus inicios en Atlético Nacional: “personalmente fue por mi madurez, estaba muy inexperto en el fútbol, era muy rebelde, tuve muchos problemas con mis compañeros en los entrenamientos, muchas discusiones que me fueron alejando del grupo. En la parte futbolística no estaba centrado, era un jugador que iba por cumplir, no tenía un enfoque ni bien orientado”, dijo en charla con el VBar de Caracol.



“En el fútbol siempre me ha tocado solo, con el apoyo de mi familia, a Santa Fe llegué por un intermediario, pero allá me dejó solo, en Pereira igual. No tenía esa orientación en el momento en Nacional que fuera más prudente con mis compañeros, que me entrenara mejor. Yo a ellos allá no los culpo porque yo siento que no era una versión buena que les fuera a servir”, añadió.



Y concluyó con sinceridad: “si tenía ese prospecto que se veía que en cualquier momento iba a salir adelante en el fútbol, pero en el momento yo allá lo que tengo que decir sinceramente no aproveché mi oportunidad y por eso yo tuve que pedir mis papeles, les dije que yo allá no iba a jugar, que iba a irme libre, ellos accedieron cuando yo les dije que no iba a pedirles un dinero para irme libre”.



Después, en Santa Fe, volvió a equivocarse: “llegué a Santa Fe donde pasó prácticamente lo mismo, mucho tiempo inactivo en Nacional, nadie me conocía, nadie sabía de mí. No me dieron la confianza y entonces fue año allá que si jugué 120 minutos fue mucho”.



Su ángel de la guarda acabó siendo Alejandro Restrepo, quien lo conoció en las divisiones inferiores de Nacional: “Llego a Pereira donde el profe sí me conoce, me dirigió en el Sub-20, él habló conmigo, se dio cuenta que había madurado, vio ese cambio en mí y me dio la confianza”.



Ahora Velásquez está ante una nueva incertidumbre: “El préstamo actualmente está hasta junio, ellos tienen opción de compra que hizo Santa Fe, es el equipo que tiene la primera opción de compra por mis derechos. Me tocaría volver a junio en Santa Fe, ellos tienen una opción de compra que no han hecho, pero hicieron otra opción de compra al Pereira”



El futuro no lo conoce pero el presente, con su primera convocatoria a una Selección Colombia, es más que prometedora. La lección para él está aprendida. Vale para muchos que sueñan con seguir el camino del fútbol.