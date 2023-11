Asprilla no solo es 10: 'me encanta jugar como extremo alto que ataca'

Lo liberó Watford de Inglaterra y de inmediato se sumó a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla, donde se le vio participando activamente en las prácticas de campo y en el gimnasio.

Sabe que la competencia interna no es fácil y por eso se esfuerza para no ser solo convocado para el futuro sino como alternativa para el presente. Un partido contra Brasil por Eliminatorias es motivación pura.



Asprilla viene de una temporada en Watford de Inglaterra con 15 partidos, 6 como titular, con un balance de 2 goles y 2 asistencias en la Championship inglesa.



“Esta temporada, a medida que he adquirido más experiencia, estoy jugando más y siendo titular más, pero reconozco que ser suplente es parte del proceso por el que pasa todo jugador joven”, dijo en charla con ‘Watford Observer’.



Ojo al mensaje al técnico Néstor Lorenzo: "Mi posición natural es la de número 10, pero me encanta jugar como extremo alto que ataca. Hay dos diferencias principales. Como número 10, es más probable que ayudes a los delanteros a marcar. Como extremo me gusta intervenir e intentar ser el que marca el gol. Amo ambas opciones”, declaró. Sin Jhon Arias contra Brasil no es un detalle menor...



Asprilla va en su proceso de adaptación en Inglaterra, donde se rumoró alguna vez que tenía problemas con su entrenador: “Las historias eran todas mentiras. Eso es lo que pasa en Colombia. Durante la temporada hubo historias que decían que Bilic me había dejado fuera del primer equipo, y eso era mentira”, aclaró.



El verdadero obstáculo fue otro muy distinto: “El único problema real cuando llegué fue la barrera del idioma, porque técnica y tácticamente sé lo que estoy haciendo y sé lo que tengo que hacer. El idioma fue un problema, pero mucha gente me ayudó. Lo único realmente diferente fue la diferencia en el clima”, explicó.



Incluso, su talla, que puede ser baja para el fútbol inglés, no le representa ningún problema: “El aspecto físico del juego ha sido normal para mí porque desde pequeño nunca he jugado contra gente de mi tamaño, siempre ha sido contra gente mayor que suele ser mucho más grande que yo. Eso nunca ha sido un problema para mí, el físico era algo a lo que me había acostumbrado”.



Así que está listo y no solo como alternativas para James Rodríguez o como rematador de partidos. Con la necesidad de la victoria, puede y querer dar una mano donde se necesite.