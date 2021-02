Las voces de los protagonistas: así hablan ya con la tricolor puesta

El seleccionado nacional que orienta Reinaldo Rueda ya está completo en Barranquilla para lo que será un microciclo, con jugadores de la liga colombiana, que se extenderá hasta el jueves. Los últimos en sumarse a la concentración fueron Dairon Mosquera, lateral izquierdo de Santa Fe, y José Luis Chunga, portero de Jaguares.

A propósito de este primer llamado para la mayoría de ellos, David Lemos de Once Caldas (goleador de la Liga Betplay con 4 tantos), Cristian Arango de Millonarios, Fabián Ángel del Junior y Santiago Moreno del América, entregaron sus primeras impresiones ya con la camiseta de la Selección Colombia.



David Lemos: "Esto ratifica tu trabajo, que estás haciendo las cosas bien y que están yendo por la línea correcta. Es una motivación más para prepararme de la mejor manera".



Cristian Arango: "Dar el 101% de mí, prepararme bien, trabajar. Precisamente eso, vengo dispuesto a trabajar bastante".



Fabián Ángel: "Aprender demasiado, aprovechar la oportunidad al máximo. Dar lo mejor de mí, demostrar mis cualidades. Tengo que aprender y sacarle el mejor provecho a los entrenamientos".



Santiago Moreno: "Es un reconocimiento a mi trabajo, lo que he venido haciendo, y me motiva mucho a seguir demostrando de lo que soy capaz".





🎥 ¡La felicidad de ponerse la Tricolor! 💛💛💙❤️



Cristian Arango, Santiago Moreno, Fabián Ángel y David Lemos nos cuentan como vivieron su llegada a nuestra concentración#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/gJDdUiFwfJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 8, 2021

Cabe recordar que Rueda le apostó a las nuevas promesas del fútbol colombiano en este primer microciclo en su regreso a la selección. Entre los llamados se destacan el portero Aldair Quintana y el delantero Miguel Ángel Borja, que ya han vestido la tricolor antes.



Los debutantes son Dairon Mosquera, Álvaro Angulo, Rafael Carrascal, Santiago Moreno, Pablo Ortíz, Luis Sánchez, Germán Mera, Dany Rosero, Jhojan Valencia, Jhon Vásquez, Juan Moreno, José Luis Chunga, Larry Angulo, David Lemos, Andrés Felipe Román y Émerson Rodríguez.



Este lunes se tiene previsto un primer entrenamiento del seleccionado de Rueda en la sede deportiva de la Federación.