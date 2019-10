El mensaje de Carlos Queiroz que causó malestar en hinchas colombianos

La Selección Colombia fue goleada por 3-0 contra Argelia y mostró una de sus peores caras en lo que lleva de la nueva era de Carlos Queiroz, entrenador portugués que vio la segunda derrota de la Tricolor.



El técnico, confiado en sus futbolistas, publicó un mensaje luego de la goleada pero fue fuertemente criticado luego de que 'faltara autocrítica', mencionando que le resultado fue injusto.

"En este proceso de construcción y consolidación del equipo, ganamos o aprendemos. Lo que hoy no fue sorpresa, es el carácter maravilloso de nuestros jugadores, en un partido con un resultado demasiado injusto y castigador frente al esfuerzo de nuestros jugadores #VamosColombia", publicó el entrenador.



Los aficionados en las redes sociales no perdonaron y criticaron el tema, mencionando que el juego fue muy malo para Colombia y que no hubo autocrítica, bastante enojados con el técnico.