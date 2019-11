¿Es necesario el cambio en el arco?: una de las incógnitas en Colombia

La Selección Colombia cierra su año contra Ecuador este martes a las 8:00 p.m. en Miami. Aunque haya cosas por mejorar, hay opciones que no se plantean en Carlos Queiroz, pues lo ha demostrado en los últimos partidos.



Los juegos amistosos, a los que incluso ha llamado cuatro arqueros, han dejado como titular a David Ospina, uno de los máximos referentes en la historia de la Tricolor, pero que no está teniendo muchos minutos en su club: Napoli.

El ritmo que no tiene en el club italiano, Ospina lo recupera con la Selección. Pero... ¿Para qué llamar tres, en ocasiones cuatro, arqueros si solo atajará uno?, es una de las grandes incógnitas de la Tricolor, que solamente ha probado a Ospina en estos últimos juegos.



Aldair Quintana, suplente en Nacional, y Éder Chaux, en 'vacaciones' por eliminación de Patriotas, son los recambios que mantiene el técnico portugués, recordando la sanción que tiene Álvaro Montero.



Aunque Queiroz mantiene totalmente su confianza en Ospina, el cambio del portero que está en Napoli no parece ser cercano y este tema, aunque sean partidos amistosos, no se toca para el entrenador portugués. Por lo tanto, se espera que en el arco esté el mismo guardameta contra Ecuador.