¿Qué esperan? Colombiano experto en juveniles pide pista en Selección

La Selección Colombia juvenil es todo un desafío: ¿qué hacer para no seguir perdiendo talentos y aportar opciones al equipo de Néstor Lorenzo?

El primer paso sería la inminente salida de Héctor Cárdenas, pero, ¿y el reemplazo? Justamente acaba de surgir un interesante candidato.



Wilmer Cabrera, mundialista como jugador en 1990 y 1998, ha hecho una interesante carrera en Estaos Unidos y Canadá, dirigiendo selecciones juveniles y clubes con gran potencial.



¿Le interesa? “Sería lindo volver a Colombia y dirigir porque llevo mucho tiempo por fuera, 21 años es mucho tiempo. Tratar de mostrar lo que se ha aprendido. Sería un reto importante. Estaría lindo ponerme en frente decir, ‘esto es lo que he aprendido, es lo que sé y lo que trabajo’”, dijo en Vbar de Caracol Radio.



“Yo pienso que naturalmente he estado listo. He trabajado en todos los niveles, de juveniles y profesionales, y tengo un recorrido. Estar listo, sí, claro que estaría listo”, añadió.

​

¿Qué esperan en la FCF? Las hojas de vida no son antas y un perfil con este nivel de formación y experticia, difícilmente aparecerá de nuevo.