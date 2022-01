¡Escuchen al capo!: 'lo importante es ganar medio a cero, pero ganar'

Siempre que estuvo fuera su ausencia se sufrió: el equipo se desequilibró, la autoridad se complicó y las cosas se hicieron más difíciles para la Selección Colombia.

Por suerte ahora, en una doble fecha crítica contra Perú y Argentina por las Eliminatorias a Catar 2022, está sano y limpio de sanciones. Pero lo más importantes: está clarísimo en su confianza en el grupo, en el talento de los convocados y en la necesidad de tener cabeza fría en un momento en el que todos alrededor estarán exaltados.



El problema del gol



Pienso que independientemente de todo eso, esperemos que para este partido esté abierto el arco para los delanteros, los defensores, los volantes, que podamos marcar y revertir esta situación. Estamos en casa con nuestra gente. Lo importante es ganar medio a cero, pero ganar. Más allá de que no ha entrado en los partidos anteriores la pelota, se viene trabajando bien la definición".



¿Qué se ha trabajado distinto?



Se ha venido trabajando lo mismo. Es una oportunidad para todos los que estamos en la convocatoria. Lo importante es que todos queremos estar, se siente esa energía, los jugadores que estamos acá soñamos que se pueda dar un gol. Muy contento de estar acá, tenemos un gran rival el viernes y que cada uno ponga lo que se necesita para poder ganar.



¿Cómo afecta la inactividad?



Seguramente el profe antes de elegir analiza la situación de los jugadores, su actualidad. En lo personal, en las vacaciones he intentado trabajarme, hago un plan directamente con club, que lo ejecuté de la mejor manera, he tenido dos amistoso previos a la convocatoria, así que se llega bien. Esperamos estar a la altura y concentrados, lo más importante es que podamos ganar.



Sin riesgo de amarillas



Lo más importante es que, independientemente de lo que pasó antes, tenemos una nueva oportunidad y debemos jugar como una final. Nos jugamos mucho en casa. Estamos tocados porque hemos creado pero no hemos tenido la suerte para embocar. Mientras tienes posibilidades de entrar a la batalla, a la cancha, tendrás nuevas oportunidades. Tenemos un gran grupo, enfrentamos un gran rival, estamos con nuestra gente y desde afuera las ganas que la gente va a mostrar. Hay que tener inteligencia, ser pacientes e intentar hacerle daño a Perú".